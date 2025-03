Il giallo di Andrea Prospero torna a Chi l’ha visto? nella nuova puntata in onda questa sera dalle 21:20 su Rai 3. Il programma di Federica Sciarelli segue il caso dello studente 19enne di Lanciano trovato senza vita in una stanza di Perugia lo scorso 29 gennaio, alcuni giorni dopo la scomparsa.

Spuntano nuovi interrogativi dopo l’iscrizione di due giovani nel registro degli indagati per le ipotesi di istigazione al suicidio e cessione di farmaci oppiacei. Più persone potrebbero aver assistito alla morte in diretta via chat su Telegram e ora è caccia a chi potrebbe aver saputo della tragedia in atto e non avrebbe chiamato i soccorsi.

Andrea Prospero: quante persone sapevano della tragedia?

È questa la domanda centrale sul tavolo dell’inchiesta della Procura di Perugia sulla misteriosa morte di Andrea Prospero. Oltre ai soggetti finora individuati nell’indagine, potrebbero esserci infatti altre persone a conoscenza di quanto di terribile stava accadendo in quella camera affittata dallo studente 19enne che, secondo l’autopsia, sarebbe deceduto per l’assunzione massiccia di farmaci.

Gli investigatori credono che possa essere caduto in una rete di truffe online e che possa essere stato indotto a togliersi la vita. La famiglia di Andrea Prospero continua a parlare di omicidio: il padre e la madre sono convinti che il figlio non si sarebbe suicidato e ritengono che ci siano delle responsabilità precise da scovare dietro il dramma che ha devastato la loro vita. Accanto al corpo di Andrea Prospero erano stati trovati 5 telefonini, 60 sim e 2 carte di credito non sue. Materiale ora al vaglio degli inquirenti a caccia di una soluzione che ancora sfugge.