La morte di Andrea Prospero al centro di una nuova inchiesta giornalistica di “Chi l’ha visto?“, che torna oggi, 9 aprile 2025, alle ore 21:20 su Rai 3 a riaccendere i riflettori sul caso del giovane trovato senza vita in un bed&breakfast di Perugia. Il programma di Federica Sciarelli mostrerà un altro personaggio misterioso, il quale un mese dopo la morte dello studente di Lanciano ha pubblicato sul web un messaggio per chiedere dove “piazzare ossicodone in grandi quantità“. La trasmissione si chiede se si tratti dello stesso farmaco che potrebbe aver ucciso il ragazzo.

Scomparsa Paolo Filippini da Abbiategrasso/ Dove si trova? Riflettori sul fratello gemello Gianluca...

ANDREA PROSPERO, IL PUNTO SULLE INDAGINI

L’autopsia ha rivelato che la morte sarebbe stata causata da un mix di farmaci. Le indagini della procura hanno già portato all’arresto di un 18enne romano, accusato di istigazione al suicidio, ma a quanto sembra Andrea sarebbe finito nelle mani di persone senza scrupoli. Le indagini hanno riscontrato da un lato un grosso giro di ricette mediche false, vendute sul web, che fa capo ad un individuo misterioso che su Telegram si faceva chiamare “Chef”: una di quelle prescrizioni per antidepressivi era stata venduta allo studente, per 20 euro.

Omicidio Pierina Paganelli, il giallo delle due voci/ Legale figli: "La testimonianza di una condomina..."

D’altro canto, è emersa un’organizzazione dedita alle truffe online, che forse aveva approfittato dell’ingenuità del 19enne lancianese per utilizzarlo come prestanome. Infatti, vicino al suo corpo le forze dell’ordine hanno trovato decine di sim telefoniche, carte di credito. Non è ancora stabilito chi ne avesse la reale disponibilità, ma Andrea Prospero non era un hacker e non era in possesso di grandi somme di denaro.

PARLA IL PADRE DI ANDREA PROSPERO

Tutti aspetti su cui la famiglia continua a interrogarsi. “Può darsi che sia entrato in un giro un po’ malizioso ed è stato minacciato di qualcosa, quindi potrebbe essere subentrata la paura“, ha dichiarato il padre di Andrea Prospero a Tgr Abruzzo. L’ipotesi della famiglia è che lo studente abbia tenuto i parenti all’oscuro di tutto per proteggerli. Andrea si era trasferito a Perugia da pochi mesi con la sorella gemella Anna e studiava informatica; a Lanciano, così come in Umbria, aveva una vita regolare, senza eccessi. Anche per questo la sua morte è apparsa inspiegabile.

Omicidio Ilaria Sula, il padre: “Mai conosciuto Mark Samson”/ “Quando l'ho visto sembrava preoccupato”

Dalle chat di Andrea Prospero sono emersi anche pseudonimi, nomi di persone con cui lo studente era entrato in contatto, ma di cui la famiglia non sa nulla: “Noi siamo all’oscuro di questa questione qua. Non ci tornano i conti di tutto quello che è successo da Andrea e che deve ancora essere scoperto“, ha aggiunto il papà dello studente.