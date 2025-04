ANDREA PROSPERO, IL CASO TORNA A “CHI L’HA VISTO?”

Andrea Prospero è tra i casi che affronterà “Chi l’ha visto?” nella puntata di oggi, mercoledì 16 aprile 2025, perché è stata raccolta la testimonianza di un giovane che ha iniziato ad assumere ossicodone come antidolorifico dopo un incidente stradale, diventandone dipendente. Si tratta della stessa sostanza che ha assunto il ragazzo, studente di informatica trovato morto a Perugia. Infatti, Prospero ha consumato un mix letale di questa sostanza e di sedativi.

Nella puntata precedente è stata riportata una segnalazione di una telespettatrice riguardante la presenza su Telegram di un gruppo per l’acquisto di farmaci e droghe illegali, in cui un utente, tale assistente Chef, propone diversi servizi: potrebbe essere lo stesso che ha venduto ad Andrea Prospero le ricette per gli ansiolitici.

Ma queste vendite illegali, comunque, non si sono placate dopo la morte di Andrea Prospero, dunque ci sono molti ragazzi esposti a un grave rischio, ed è anche per questo che il programma di Federica Sciarelli tiene i riflettori accesi sulla vicenda, oltre che per fare chiarezza sulle circostanze relative alla morte dello studente.

EMERGENZA OSSICODONE, LA TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA

La famiglia di Andrea Prospero continua a non darsi pace per il suicidio dello studente, peraltro incitato da un altro ragazzo a togliersi la vita. Non sapeva cosa stava succedendo purtroppo al ragazzo, e questo capita a diverse famiglie, come quella di Gabriele, un ragazzo sardo che ha avuto problemi proprio non solo con l’ossicodone. Una storia drammatica, perché quel ragazzo è morto a 18 anni per una overdose di ossicodone mischiato con altre sostanze.

La madre a “Chi l’ha visto?” ha raccontato che aveva notato delle boccette, ma il figlio si era giustificato spiegando che le usava per i suoi video musicali, visto che sognava di diventare un trapper. Un giorno però è stato così male da chiedere aiuto ed è stato necessario ricorrere a un neuropsichiatra.

Così ha scoperto che il figlio assumeva diverse sostanze chimiche e che il figlio acquistava sedativi, antiepilettici e oppiacei con ricette fatte da un medico in pensione. Volevano salvarlo, ma il ragazzo è andato via di casa e non hanno fatto in tempo, perché un giorno sono stati chiamati in seguito a un malore del figlio, stroncato dal mix di sostanze che aveva assunto.