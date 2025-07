Andrea Prospero, al via a ottobre al tribunale di Perugia il processo per il 18enne romano accusato di istigazione al suicidio: disposto giudizio immediato

Il 18enne romano accusato di aver istigato Andrea Prospero al suicidio va subito a processo: è stato disposto il giudizio immediato per Emiliano Volpe, che da marzo era ai domiciliari. L’avvocato Francesco Mangano, che assiste con il collega Carlo Pacelli la famiglia dello studente 19enne trovato morto in una stanza in affitto nel centro di Perugia, ha annunciato che chiederanno di costituirsi parte civile.

Inoltre, come riportato da Repubblica, acquisiranno gli atti dell’accusa e quanto raccolto nelle indagini, dall’esame dei pc a quello dei cellulari, oltre alle chat, per poter sviluppare la loro istanza. Nei mesi scorsi, infatti, sono state completate le analisi dei dispositivi, effettuate dalla polizia postale e dalla squadra mobile della città umbra.

Alla luce dei risultati, gli inquirenti si sono convinti di avere un quadro probatorio sufficiente per chiedere il giudizio immediato nei confronti dell’indagato, per il quale il processo comincerà l’8 ottobre al tribunale di Perugia.

MORTE ANDREA PROSPERO, COSA RISCHIA IL 18ENNE A PROCESSO

Dalle ultime conversazioni intercorse tra Andrea Prospero e l’indagato era emerse alcune frasi choc, come l’invito ad assumere tutte le pastiglie, a uccidersi senza fare scene. Il suicidio dello studente 19enne di informatica avvenne in diretta, visto che in quei minuti Prospero stava chattando con una persona, a cui poi gli inquirenti sono risaliti e hanno individuato nel 18enne romano, il quale ora rischia una condanna da 5 a 12 anni, se verrà ritenuto colpevole di istigazione al suicidio.

Ma sarà il giudice a doverlo stabilire, analizzando il caso. La famiglia di Andrea Prospero, dai fratelli Marco e Anna ai genitori, in questi mesi non hanno mai smesso di chiedere verità sulla morte del 19enne. Ad esempio, va chiarito se abbia pianificato tutto da solo e se sia stato aiutato a reperire i farmaci, per i quali è necessaria una prescrizione. Per la famiglia, comunque, non vi è mai stato alcun dubbio riguardo il fatto che questa vicenda sia una istigazione al suicidio, ma la parola passerà alla giustizia.