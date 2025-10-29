A Chi l'ha visto torna il giallo di Andrea Prospero, il 19enne morto in quel di Perugia: due gli indagati fra cui un 18enne ai domiciliari

Il caso di Andrea Prospero tornerà quest’oggi al centro delle inchieste e dei servizi realizzati dallo storico cult di Rai 3, Chi l’ha visto?. Il riferimento è al diciannovenne che morì a inizio anno, lo scorso 24 gennaio 2025, a Perugia, in circostanze piuttosto sospette. Andrea Prospero si sarebbe tolto la vita, ma sembra che qualcuno lo abbia istigato a farlo e, per la sua morte, due giovanissimi sono stati iscritti sul registro degli indagati. Fra questi vi è anche un diciottenne, che dovrà restare ancora agli arresti domiciliari, come confermato dal giudice per l’udienza preliminare.

Il ragazzo, accusato appunto di istigazione al suicidio, avrebbe convinto il diciannovenne Andrea Prospero ad assumere quel letale mix di farmaci che alla fine lo ha ammazzato, incitandolo quindi ad andare fino in fondo, a non desistere e a togliersi la vita. A conferma di tale ricostruzione vi sarebbero anche i messaggi scambiati fra i due in una chat con altri ragazzi, di fatto gli ultimi istanti in vita del povero studente perugino. Ma c’è di più, perché la procura avrebbe depositato agli atti anche un video: una videochiamata in cui si vedrebbe appunto Andrea Prospero morire mentre assume i farmaci.

Si tratterebbe della telefonata video attraverso cui il diciannovenne confermava al suo interlocutore che si stava realmente suicidando. Nella chat, come detto sopra, vi sarebbe anche una terza persona che però sarebbe subentrata nella conversazione quando lo studente era ormai deceduto: “Stai parlando con un morto”, gli fa notare il diciottenne di cui sopra. I domiciliari per l’arrestato erano stati disposti a marzo e, nonostante la richiesta dell’avvocato di alleggerire la detenzione, alla fine il Gup l’ha respinta, alla luce del fatto che il ragazzo avrebbe violato la misura, avendo raggiunto il fratello dalla casa famiglia dove si trovava.

ANDREA PROSPERO, DOMICILIARI CONVALIDATI AL 18ENNE

Nel contempo, la giudice che ha convalidato gli arresti ha voluto sottolineare il mancato pentimento del diciottenne nei confronti della morte del quasi coetaneo: in tribunale, durante l’udienza, si è detto dispiaciuto, ma secondo il Gup mancherebbe la chiara assunzione della responsabilità del terribile gesto che sarebbe stato commesso.

Oltre all’evasione, a carico dell’arrestato vi sarebbe anche l’utilizzo dei social, ovviamente non consentito per una persona ai domiciliari, oltre alla ripresa degli studi, avvenuta però senza un’autorizzazione del giudice. Infine, il ragazzo arrestato non ha mai mostrato empatia verso la famiglia di Andrea Prospero, da qui la decisione di mantenere in vigore i domiciliari. Purtroppo, c’è ancora molto da capire sulla tragica morte di questo ragazzo, che non aveva mai dato segnali preoccupanti ai familiari, i quali lo hanno sempre descritto come un figlio molto tranquillo, senza particolari grilli per la testa.

ANDREA PROSPERO, I TANTI PUNTI OSCURI DELLA SUA MORTE

Forse stava vivendo un’esperienza più grande di lui: il trasferimento a Perugia da Lanciano per frequentare l’università, dove comunque viveva anche la sorella. È stato trovato in un appartamento – altro mistero di questo giallo – senza vita, vicino a un computer e a resti di psicofarmaci, quelli utilizzati per togliersi la vita.

La famiglia – che questa sera sarà probabilmente ospite del programma di Rai 3 – non ha mai creduto alla tesi del suicidio, convinta invece che il figlio sia stato ammazzato da una terza persona, anche se al momento questa ipotesi non è mai stata confermata nei fatti. Se realmente sia andata come crede la procura, ci si domanda come possa un giovane istigare e incitare al suicidio un altro giovanissimo, assistendo alla sua morte in diretta e provando in qualche modo piacere, invece di parlarci, farlo ragionare, confidarlo, avvisare i familiari o i centri di dovere: una morte davvero inspiegabile che lascia un enorme senso di disagio.