Michele Prospero, papà di Andrea Prospero, è stato ospite ieri sera di Porta a Porta e nell’occasione è tornato sull’indagine in merito alla morte del figlio, 19enne di Lanciano trovato senza vita in un B&B di Parigi poche settimane fa. Negli ultimi giorni sarebbe spuntato un video girato da Andrea Prospero prima della morte, e a riguardo il padre spiega: “C’è ancora molto da approfondire, se questo video è stato fatto da lui, come è stato fatto e se è stato girato da qualcun’altro”.

In collegamento con Porta a Porta anche Carlo Pacelli, avvocato della famiglia, che ha spiegato: “Nell’ordinamento anglosassone è prevista la punizione del tentato suicidio, chi partecipa ad una istigazione al suicidio la si definisce come partecipazione ad un assassino. Come da sempre Michele Prospero e i famigliari hanno sostenuto – aggiunge – non si trattava di un semplice suicidio.

Il legale ha proseguito: “Oggi le indagini brillantemente condotte hanno portato ad una misura cautelare di istigazione al suicidio nei confronti di un ragazzo romano il quale si è prodigato in una chat a superare il dato della resipiscenza che Prospero ha avuto in un momento prima di arrivare al gesto estremo, dicendo frasi terribili “vai, ce la puoi fare, ammazzati”. Gli ha poi prospettato il piacere dell’assunzione dell’ossicodone, arrivando a questo gesto da cui non c’è ritorno.

Ora le indagini devono proseguire perchè ci sono situazioni che vanno approfondite ad esempio chi da le pasticche di ossicodone ad Andrea Prospero afferma che queste pasticche semplicemente le aveva in custodia, le deteneva ma erano di proprietà del 18enne romano indagato. Quella espressione raccapricciante da brividi, dopo che il romano si è accertato del fatto che il povero Andrea fosse venuto meno, parlando con il soggetto tutt’ora da identificare, un certo Thomas, afferma: “chiamiamo un’ambulanza?”. Questa espressione, a cui non si dà alcun seguito, può rilevare il fatto che sapessero dove fosse Andrea?”.

ANDREA PROSPERO, IL PADRE: “ERA UN RAGAZZO MOLTO EDUCATO”

Michele Prospero è stato intervistato anche stamattina dal talk di Rete 4, Mattino 4, ed ha spiegato, ricordando il figlio Andrea: “Era un ragazzo molto timido, gentile con tutti, educato, rispettoso, aveva la sua personalità, non aveva nulla da nascondere.

Da quello che si dice le indagini vanno avanti”, ha aggiunto Michele Prospero. “Lui potrebbe aver sbagliato, sicuramente si sarà messo in problemi più grandi di lui, ma non aveva mai dato alcun segnale di una problematica esistenziale di togliersi la vita, soprattutto alla sorella gemella con cui viveva in simbiosi, mai dato un minimo segno di un problema, di un malessere di nessun genere”.

Secondo il papà di Andrea Prospero: “Se voleva togliersi la vita non avrebbe avuto bisogno di quel B&B, lui aveva un collega di stanza nello studentato che non era mai in stanza, quindi avrebbe avuto tutto il tempo. Lui poi quando stava a casa la prima cosa che faceva era chiudere la porta a chiave e non rispondeva mai a nessuno facendo finta di non essere mai in casa. Dove è morto invece la porta era socchiusa, non chiusa a chiave, aperta con una piccola spallata dalla polizia, quindi un’altra cosa non da lui. Lui ci avrebbe lasciato due righe se avesse voluto togliersi la vita, per il rapporto che avevamo, soprattutto con la sorella. Avrebbe lasciato un minimo segno”.

ANDREA PROSPERO, IL PADRE: “NON SI NASCONDEVA MAI…”

Il padre di Andrea ha ricordato che: “A casa aveva la sua stanza dove di solito stava al pc, alla tv o al cellulare. Gli piaceva molto il calcio, guardava sempre le partite ed inoltre la sua stanza era sempre aperta, quindi chiunque poteva vederlo. Non dava un minimo segno, anche quando stava con il cellulare, di far sparire qualcosa che stava facendo”.

“Noi ci rimproveriamo qualcosa? No, sinceramente no perché noi abbiamo dato e lui ci ha ridato tutto. La nostra non era una famiglia ricca e i nostri figli si sono sempre adeguati, i nostri ragazzi non hanno mai preteso niente, ciò che si poteva dare lo accettavano, a volte erano loro che rifiutavano”.

A Mattino 4 vi era anche Francesco Mangano, l’altro avvocato della famiglia di Andrea Prospero, che ha aggiunto: “All’indomani del ritrovamento dal cadavere abbiamo detto che non era un semplice suicidio, Andrea Prospero si era imbattuto in qualcuno che aveva avuto un ruolo nella sua sorte e l’ordinanza ci dice che c’è stata una persona che è stata determinante, un ragazzo ai domiciliari per istigazione al suicidio, un 18enne di Roma e anche è giovanissimo il ragazzo di Afragola che avrebbe consegnato le pasticche ad Andrea. Una vicenda che coinvolge i ragazzi e di riflesso le famiglie, una situazione angosciosa e inquietante”.

La speranza è che questa vicenda possa giungere alla parola verità, scoprendo i nomi, se ci sono, dei responsabili che hanno spinto il povero Andrea Prospero ad ammazzarsi.