Andrea Pucci baci senza mascherina al derby/ Video, polemica “che schifo e squallore”

Andrea Pucci ripreso senza mascherina durante il derby Inter – Milan allo Stadio San Siro di Milano. Il conduttore de La Pupa e il Secchione e viceversa 2021 è stato ripreso in un video pubblicato sui social in cui si evince chiaramente il non rispetto delle regole richieste per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Pucci indossa si la mascherina, ma è visibilmente abbassata. Non solo, il conduttore e comico abbraccia un tifoso non rispettando né il distanziamento sociale né tantomeno la richiesta di evitare assembramenti. Il video, manco a dirlo, pubblicato e condiviso sui social sta facendo tanto discutere con tantissime persone contrariati dal suo comportamento ed atteggiamento. “Pagliaccio” scrive un utente, mentre un altro precisa “Mediaset mette lui alla conduzione di un programma in prima serata e DANIELA MARTANI ( giustamente cacciata da radio kisskiss) nel cast di un reality seguito da milioni di telespettatori “. E ancora c’è chi coglie l’occasione per esprimere il proprio dissenso verso Pucci conduttore televisivo: “non ho mai capito perché lavora in tv” e “non lo conosco di persona, ma già in tv non mi piace”. Poi c’è chi, giustamente, sottolinea il comportamento sbagliato del conduttore precisando: “baci, abbracci, tutti appiccicati, niente mascherina. Che schifezza” e ancora “che squallore”.

Che imbarazzo. Ma la cosa non mi sorprende. https://t.co/K7a1L4aGRf — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 21, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA