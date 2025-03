Andrea Pucci, nato a Milano nel 1965, ha svolto una serie di lavori prima di dedicarsi alla comicità e alla tv. È stato infatti prima tabacchiere nell’attività di famiglia, poi ancora gioielliere e infine animatore presso i villaggi turistici. Un lavoretto che svolgeva l’estate ma che gli ha aperto le porte verso che quello sarebbe stato poi il suo lavoro. A notare Andrea fu Tiberio Timberi, che lo presentò a un autore di un programma tv comico, “La sai l’ultima?”.

Partecipò allora come barzellettiere ma da lì si aprì la sua carriera, permettendogli di prendere parte a numerose trasmissioni e programmi di gran successo, su tutti Colorado. Nella sua lunga carriera, Andrea Pucci ha partecipato anche al Maurizio Costanzo Show e ancora a Quelli che il calcio, dove dà libero sfogo al suo tifo per l’Inter. Nella vita privata, Andrea è fidanzato con la brasiliana Priscilla Prado, di vent’anni più giovane di lui. Prima di legarsi a Priscila (e di avere ancor prima altre storia d’amore), ha avuto una figlia, Rachele, nata da un precedente matrimonio, con la quale ha un rapporto splendido nonostante con la mamma non siano una coppia.

Compagna di Andrea Pucci, chi è: insieme dopo una crisi

Andrea Pucci nella vita privata è legato a Priscilla Prado, di origini brasiliane. I due stanno insieme già da tempo e dopo aver vissuto un duro periodo di crisi, si sono ritrovati. L’amore, infatti, non è finito, anzi, è più forte che mai.

Come raccontato dal comico di Milano, con Priscilla Prado hanno provato ad andare avanti, vivendo ognuno la propria vita, ma l’amore è stato più forte e li ha portati a ritrovarsi, unendo di nuovo le rispettive strade. Dunque, dopo la crisi, la compagna di Andrea Pucci, che da tantissimi anni lavora in Italia dove si occupa di moda, continua a colorare la vita del comico.

