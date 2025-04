Andrea Pucci come sta dopo il malore? Il comico e conduttore torna in tv come ospite della penultima puntata di “Stasera tutto è possibile” di Stefano De Martino in prime time su Rai2. Un’occasione per rivedere il conduttore e comico colpito da un malore improvviso durante una tappa dello show “30 anni… e non sentirli”. Pucci si trovava a Forlì quando ha accusato un malore. Dopo circa mezz’ora dalla show, Andrea Pucci si è fermato sul palcoscenico comunicando di non sentirsi bene e di essere costretto ad interrompere lo show. Cosa è successo davvero al comico? Non ci sono informazioni precise, ma durante lo show il comico si è fermato dicendo al pubblico: “non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”.

Dopo circa 15 minuti dall’annuncio, un collaboratore di Pucci è salito sul palcoscenico per comunicare la sospensione dello show. Per il pubblico presente in sala lo spettacolo è stato rinviato a data da definire nel prossimo autunno.

A rassicurare i fan e il pubblico preoccupato sulle condizioni di salute è stato proprio Andrea Pucci che sui social ha postato un lungo messaggio. “Un giorno ti senti male per strada, arriva l’ambulanza e cominci a pensare che hai fatto un sacco di sacrifici per gli altri e poco per te”. Inizia così il lungo messaggio del cabarettista che poi fa una riflessione sulla vita e sul tempo che abbiamo a disposizione. “Così provi a cambiare in fretta per non buttare via altro tempo, non sai quanto ne rimane ma cominci a dire a te stesso ora penso anche a me” – conclude Pucci.

Non è dato sapere cosa sia successo, anche se Pucci ha rassicurato tutto il suo pubblico precisando: “non sto benissimo, devo fare dei controlli”. Per questo motivo il comico ha deciso di rimandare tutte le prossime date dello show celebrativo per i 30 anni di carriera a data da definire.