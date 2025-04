Con la salute non si scherza e non si sa mai quando la vita chiede di fermarsi onde evitare che si raggiungano le terre sconosciute prima del tempo. Per questo Andrea Pucci aveva annunciato ai suoi fan di aver fermato il tour nei palazzetti e nei teatri perché doveva fare assolutamente dei controlli medici per monitorare meglio la sua salute. Ma ora come sta? E quando tornerà sul palco per la gioia di coloro che ridono alle sue battute?

Andrea Pucci, come sta?/ Il comico dopo il malore: "non sto benissimo, devo fare dei controlli"

È sempre lui a rompere il silenzio per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: “Mi hanno messo a posto le coronarie. In pratica ho fatto il tagliando”. Anche in una situazione del genere ha trovato il modo di scherzare e fare una battuta, dimostrando il suo spirito goliardico.

Andrea Pucci rompe il silenzio dopo il malore: “Sto facendo un grande recupero”

Per un malore il comico Andrea Pucci ha dovuto fermare il suo tour teatrale, facendo preoccupare i fan, ma ora sembra tutto rientrato perché come ha annunciato lui stesso è stato operato alle coronarie. Tutto sembra essere andato bene e presto potrà tornare in scena per la gioia del suo pubblico.

L’intervento è stato una settimana fa, e ora come sta il comico? “Sto facendo un grande recupero. Ma il vero recupero per la mia salute siete voi”, ha detto lui riferendosi ai fan, che potrà rivedere già nel weekend a Bassano del Grappa. Ma cos’era successo? Più di dieci giorni fa si è sentito male e aveva deciso di fermarsi per fare appunto tutti i controlli del caso per scongiurare il peggio. Ora tutto è andato bene e potrà tornare a sotterrare il pubblico con una risata.