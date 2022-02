Andrea Pucci confessa a Michelle Hunziker “Mia figlia mi chiama Boomer!”/ “Cioè ‘vecchio di mer*a’”

Il comico Andrea Pucci è uno dei tanti ospiti presenti nella seconda puntata di “Michelle Impossible”. Alle prese con i problemi per la crescita della figlia, ormai in età da discoteca: “Papi vado al Gattopardo, mi vieni a prendere tu?”, lui confessa: “A parte che io sono già con il pigiama dopo Striscia La Notizia…”. L’attuale fidanzato di Priscila Prado balla un rapido “merengue” con la showgirl e poi le dedica pure una canzone. Si tratta di “Sexy Tango” di Fabio Concato.

Andrea Pucci “Boomer, cioè vecchio di mer*a”

Andrea Pucci sale sul palco di “Michelle Impossible“. Per stemperare la tensione il comico porta una bottiglia di vino rosso e due bicchiere per brindare prima della sua esibizione con la Hunziker. Il comico parla del suo rapporto con sua figlia, la 17enne Rachele. Dalla gelosia nei confronti al pediatra, ai “nuovi termini”, tipicamente utilizzati dai “millenial”. Andrea Pucci rivela di essere perfino stato chiamato “Boomer” dalla figlia, uno dei numerosi appellativi inglesi per dire “vecchio di mer*a”.

