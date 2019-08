Andrea Pucci, la foto con la mamma conquista i fan/ “Si fa tenere la mano come…”

Andrea Pucci si gode le vacanze a Riccione insieme alla sua splendida mamma. Il comico, su Instagram, ha condiviso una foto scattata in riva al mare mostrando ai fans la bellezza della madre a cui si sta dedicando in questa calda estate 2019. La foto ha conquistato i fans non solo per la bellezza dei protagonisti, ma soprattutto per il messaggio scritto. “Oggi ho fatto questa foto con la mia mamma in riva al mare a riccione , è un ricordo di questa foto che rimarrà per sempre, 45 anni fa mi portava lei per mano su questa spiaggia oggi è lei che si fa tenere la mano, anche se a quei tempi non mi faceva mai fare il bagno ahahah” – ha scritto Andrea che ha poi aggiunto – “mamma ti amo”.

ANDREA PUCCI COME EMANUELA FOLLIERO: IN VACANZA CON LA MAMMA

Andrea Pucci non è il primo vip a trascorrere le vacanze con la mamma e a pubblicare una foto con lei su Instagram. Prima del comico, infatti, anche Emanuela Folliero ha fatto la stessa cosa scrivendo: “Per ognuno di noi esiste un punto di riferimento . Vero, puro, di costruzione, di sostegno, fiducia, rispetto. Giorno dopo giorno, passo dopo passo. A te mamma, come figlia, gratitudine e amore. Questi dolci momenti vorrei non finissero mai, voi che ne pensate?“. Per Andrea Pucci ed Emanuela Folliero, dunque, si tratta di momenti davvero speciali che hanno conquistato tutti. “Stringila sempre e dille sempre che la ami”, “Sei unico”, “Bravo Pucci… Non sai che farei per una passeggiata con mia Madre in riva al mare!!!”, “invidia pura. Non sai cosa darei per tenere per mano mia mamma”, “Grande Andrea ti ricorderai questa giornata“, sono solo alcuni dei messaggi dei followers di Pucci.







