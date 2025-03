Malore per Andrea Pucci durante lo spettacolo

Spettacolo interrotto per Andrea Pucci che si è sentito male durante lo show. Tutto è accaduto mentre il comico si trovava sul palco del Gran Teatro PalaGalassi, struttura polifunzionale di Forlì per il suo spettacolo «30 anni… e non sentirli». La serata era cominciata nel migliore dei modi con il pubblico pronto a trascorrere qualche ora di assoluto divertimento e leggerezza. Mezz’ora dopo l’inizio, però, Pucci ha cominciato a non sentirsi bene. Inizialmente, il pubblico, pare non si sia reso conto di quanto stava accadendo perchè Pucci ha provato a portare avanti lo spettacolo.

Shaila Gatta verso la rottura con Lorenzo Spolverato?/ La mossa social di lei e la crisi di lui al GF

Ad un certo punto, però, si è scusato con il pubblico presente e, dopo aver interrotto lo spettacolo, ha lasciato il palco. «Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti», sono state le parole con cui Pucci si è congedato dal proprio pubblico.

Come sta Andrea Pucci

Come riporta Il Resto del Carlino, sul palco, Pucci non era solo. Con lui c’era anche una band. Le parole sul palco del comico hanno preoccupato il pubblico presente che è stato poi rassicurato da uno degli orchestrali che ha assicurato che non si trattava di ”nulla di drammatico”. Lo show sarà riproposto in autunno, in una data ancora da definire, quindi i biglietti rimangono validi per allora.

Dove vive Stefano De Martino: la casa da sogno vista Vesuvio e mare

Lo staff ha escluso problemi seri per Pucci che, per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni. sul suo profilo Instagram tutto tace ma sotto l’ultimo post non mancano i commenti e i messaggi di pronta guarigione da parte di amici e fan in attesa di ricevere notizie direttamente da lui.