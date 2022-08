Andrea Pucci/ “Mia figlia? Non credevo si potesse amare una persona in questo modo”

Andrea Pucci e la lettera per la figlia Rachele

Andrea Pucci ospite di Michelle Impossible, lo show condotto da Michelle Hunziker e trasmesso in replica in prima serata su Canale 5. Il comico e conduttore è stato protagonista di un simpatico siparietto con la padrona di casa a cui ha chiesto consigli su come comportarsi con la figlia Rachele. Pucci, infatti, è alle prese con il periodo dell’adolescenza della figlia e quindi quale occasione migliore di chiedere consigli alla Hunziker, mamma di Aurora Ramazzotti? Il comico e conduttore è legatissimo alla figlia Rachele a cui ha dedicato delle tenerissime parole d’affetto durante uno spettacolo teatrale.

“Non credevo si potesse amare una persona in questo modo, tu sei la mia vita, sei la mia bambina per sempre” ha detto il comico riferendosi alla figlia Rachele a cui ha dedicato una bellissima lettera. “Alcuni mi dicono che hai il colore dei miei occhi, la forma delle mie mani e dei miei piedi, insomma di tua mamma non hai preso proprio un caz*o” – ha detto il comico.

Andrea Pucci sulla figlia Rachele: “Sono il papà amico”

Andrea Pucci è legatissimo alla figlia Rachele. Il comico e conduttore dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato del rapporto con la figlia, ma anche del suo ruolo di padre. In particolare il comico ha rivelato che è la madre ad occuparsi della scuola: “io intervengo raramente. Sono il papà amico, ma quando alzo la voce la casa trema”. Pucci ha però aggiunto: “ammetto, con un pizzico di presunzione, che mia figlia è brava, a questo punto non so neanche se sia mia figlia…”.

Alla domanda “e se un giorno gli dicesse che vuole fare l’influencer?”, il comico ha risposto: “non ho pregiudizi, alcuni influencer hanno spessore. Ci sono giovani che su Internet hanno trovato il metodo di proporti un piatto di cucina spiegandolo in 20 secondi con un tono di voce e una velocità che hanno convinto pure me”.

