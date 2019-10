Andrea Pucci/ “Qui perchè ho mamma anziana e vorrebbe partecipare a Uomini e Donne Over”

Andrea Pucci anche stasera, sarà ospite della nuova puntata di Amici Celebrities. Nel corso del precedente appuntamento condotto da Maria De Filippi, tra un’esibizione e l’altra, c’è stato spazio anche per la sua comicità. “In realtà io sono qua per fare una ‘ruffianata’ – ha esordito il comico tra le risate del pubblico in studio – Ho una mamma anziana e vorrebbe partecipare a Uomini e Donne Over”. Pucci poi si è focalizzato, ovviamente con il suo caratteristico stile, sull’importanza dell’essere genitori e sul ruolo che hanno nei confronti dei propri figli. Il monologo ha fatto in modo di smorzare la tensione per la gara che si è chiusa con l’eliminazione di Ciro Ferrara per i Bianchi e Raniero Monaco di Lapio per i Blu. Dopo il suo divertente siparietto, l’attore ha pubblicato uno scatto su Instagram, scrivendo: “Grazie dei commenti sempre belli che mi fate, spero di ricambiarvi sempre con il mio lavoro, mi lusingate e mi riempite di energia e di amore… vi ringrazio sinceramente”.

Andrea Pucci ospite ad Amici Celebrities

Andrea Pucci, in viaggio sullo stesso treno di Michelle Hunziker, ha messo in piedi un divertente siparietto, proprio nelle ultime ore. Naturalmente il filmato è stato prontamente condiviso sul suo seguitissimo profilo di Instagram. Alla domanda se la conduttrice rientra o meno nei suoi gusti, ha risposto di sì artisticamente parlando, per poi bocciarla dal punto di vista fisico. Dopo avere scoperto di viaggiare sul suo stesso treno, a nulla sono valse le sue scuse che sono state prontamente respinte dalla svizzera, con una lunga serie di colpi di giornale arrotolato proprio sulla testa. La scenetta è stata molto apprezzata sul web e commentata con risate e divertimento. Stasera il comico milanese, farà senza ombra di dubbio un nuovo monologo in grado di catturare l’attenzione del pubblico, tra risate e riflessione.

Andrea Pucci e l’amore per il teatro

Andrea Pucci oltre alla televisione ama anche il teatro ed infatti, proprio in questo periodo sta portando in giro per l’Italia l’ultimo lavoro “Il meglio di…”. Ecco cosa scrive Askanews a tal proposito: “Dall’11 ottobre 2019 e per tutta la stagione (calendario completo su Ticketone.it e su teatrodellaluna.com) il Teatro della Luna sarà un laboratorio d eccezione del nuovo One-Man-Show di Andrea Pucci, “Il meglio di…” con la partecipazione della Zurawski Live Band e la regia di Dino Pecorella: 31 appuntamenti (i primi sono già sold-out) fino a maggio 2020, per un work in progress che ripercorrerà fuori dagli schemi teatrali gli sketch che lo hanno reso celebre, rendendo partecipe il pubblico in sala, solo ed in esclusiva a Milano”. “La chiave di questo successo si lega al fatto che fondamentalmente racconto le cose che accadono a tutti, aspetti del quotidiano di ognuno di noi. Gli argomenti che tratto fanno riferimento agli adulti ma anche ai ragazzini di sedici anni con le battute sul rapporto, sempre più difficile, che hanno con i loro genitori o con amici e fidanzata”, ha raccontato proprio Pucci su Ladige.it, parlando dell’enorme successo ottenuto proprio con le numerose repliche teatrali.

