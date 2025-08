Tutto su Andrea Pusceddu, fidanzato di Sara Curtis: uniti dallo sport e dall'amore, la dolce dedica sui social.

Andrea Pusceddu è il fidanzato di Sara Curtis che ha conquistato la finale ai Mondiali di nuoto nei 100 stile libero. Esattamente come la fidanzata, anche Andrea Pusceddu è un nuotatore ed è il primo tifoso della fidanzata. Delfinista classe 2005, anche Andrea è una giovane promessa del nuoto italiano. Tra Andrea e Sara c’è un legame profondo che è possibile notare anche dai loro profili Instagram.

Diverse, infatti, le foto in cui i due si mostrano insieme, teneramente abbracciati, intenti a godersi un momento libero dopo intensi allenamenti in piscina. Tra i post condivisi da entrambi spiccano tre foto scattate al Faro di Calamosca mentre ammirano la bellezza del tramonto al mare condividendo, così, un momento super romantico.

Andrea Pusceddu e Sara Curtis: la dolce dedica sui social

Pur essendo giovanissimi, nonostante entrambi dedichino tantissimo tempo al nuoto e agli allenamenti avendo come obiettivo le Olimpiadi di Los Angeles 2028, Andrea Pusceddu e Sara Curtis non rinunciano ai loro momenti di coppia ritagliandosi il giusto tempo tra una gara e un allenamento. Belli, uniti e innamorati, stanno conquistando tutti non solo come atleti ma anche per la bellezza e la genuinità del loro sentimento.

“Il mio colore dei tu”, scrivono in coro nella didascalia della foto di coppia che vedete all’inizio dell’articolo e condivisa lo scorso 9 luglio. Due giovani sportivi, dunque, uniti da un amore che cresce e diventa sempre più importante e sotto i post non mancano i commenti degli amici, dei colleghi e dei sostenitori delle loro imprese sportive.

