Andrea Rabciuc, compagno madre “vita rovinata”/ “Mamma disperata, storia con Simone…”

Andreea Rabciuc, il caso a Chi l’ha visto

La mamma di Andreea Rabciuc ha rotto il silenzio attraverso il suo compagno, intervenuto ai microfoni della trasmissione Chi l’ha visto. La famiglia della 27enne scomparsa dal 12 marzo scorso si è affidata alle forze dell’ordine e alla magistratura e proprio attraverso il programma di Federica Sciarelli, la mamma ha voluto ringraziare per il lavoro finora compiuto. Il compagno della madre di Andreea ha riferito, telefonicamente: “Ho sentito molto molto teatro in tv e molte dichiarazioni anche false. Volevo dire che Andreea era una ragazza brava, lavoratrice, ha studiato, aveva degli amici, una vita regolare. Era una ragazza ribelle ma dopo che ha conosciuto le persone sbagliate si è rovinata. Andreea si è rovinata la vita”.

Sono parole molto forti quelle che giungono dall’uomo che definisce Andreea “non la peggiore delle ragazze esistenti sulla terra però si è rovinata. Tu sbagli amici e ti rovini la vita”, ha proseguito, precisando che “qua l’unica persona che soffre è la mamma. Tutto il resto è teatro. Solo questo fanno, solo teatro, e questa cosa disturba!”.

Andreea Rabciuc, interviene il compagno della madre

Ma a chi si riferirebbe l’uomo con le sue parole? “Quei personaggi del momento, è solo teatro”, ha ribadito, senza voler per il momento aggiungere altro. Come sottolineato dalla stessa padrona di casa Federica Sciarelli, si tratta di parole molto dure anche se comprensibili. A suo dire, con ogni probabilità il riferimento è anche a Simone Gresti, fidanzato di Andreea Rabciuc e presente in studio con i suoi legali.

“Io le parole del compagno della mamma di Andreea posso capirle appieno”, ha commentato il 43enne, unico indagato per la sparizione della giovane, “hanno tutta la mia comprensione perchè penso che stiano vivendo un periodo di inferno”. L’uomo ha spiegato di aver sentito già la mamma della ragazza alla quale avrebbe spiegato che quella sera non ci sarebbe stata la “baraonda” di cui parlano i giornali: “Andreea è andata via sana e con le sue gambe, per sua scelta”. Il compagno della mamma di Andreea ha aggiunto durante l’intervista telefonica: “La madre sta crollando, è una mamma disperata che non vede la figlia da due mesi. Stiamo collaborando con i carabinieri”. Ma perché quel giorno la madre si sarebbe preoccupata? “Lei ha sempre ostacolata questa storia, non è mai stata contenta che lei andasse da Simone, non è vero che da 8 mesi stava da Simone felice e contenta. Omar lei non l’ha mai visto in faccia. Daniele… è stata con Daniele”.

