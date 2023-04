Andrea Radrizzani valuta acquisto dell’Inter/ È presidente del Leeds: offerta da 1mld

Andrea Radrizzani, presidente del Leeds nonché membro del cda di DAZN, sta valutando insieme ad altri investitori del fondo Aser Ventures l’acquisto dell’Inter. Sul piatto ci sarebbe un’offerta da ben 1 miliardo di euro, ovvero il valore stimato per il club nerazzurro. A riportare la notizia è il sito di informazione americano Bloomberg.

La concorrenza tuttavia non è da poco. Persiste, infatti, anche l’interesse di Investcorp, fondo del Bahrein che già si era interessato al Milan, con cui dovrà vedersela. L’imprenditore italiano inoltre dovrà fare i conti con alcuni ostacoli nel caso in cui voglia realmente presentare un’offerta per il club nerazzurro. L’acquisizione delle azioni è strettamente collegato alle sorti della quota che la Aser Ventures ha nel Leeds e che dovrebbe essere venduta agli investitori che ci sono dietro la franchigia di football americano San Francisco 49ers al termine della stagione in corso. Ciò, a sua volta, dipende dalla permanenza della squadra in Premier League.

Andrea Radrizzani valuta acquisto dell’Inter: chi è il presidente del Leeds

Gli ostacoli per l’acquisto dell’Inter da parte di Andrea Radrizzani e del suo fondo di investimento Aser Ventures dunque non mancano. L’affare, tuttavia, potrebbe essere particolarmente succulento per l’imprenditore, attualmente a capo del Leeds. Già in passato, infatti, quest’ultimo aveva tentato di inserirsi nel mondo del calcio italiano, avvicinandosi a Bari, Palermo e Salernitana. Le trattative si sono tuttavia sempre concluse con un nulla di fatto.

Adesso potrebbe riprovarci con il club della sua città. L’imprenditore, infatti, è nato proprio nella periferia di Milano nel 1974. Presto, tuttavia, si è trasferito all’estero per coltivare i suoi business all’insegna dello sport. Non è da escludere un ritorno in patria tra qualche mese, magari per mettersi alla guida dei nerazzurri. La fumata bianca al momento però sembra del tutto astratta.

