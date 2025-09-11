Andrea Rigonat è il marito della cantante italiana Elisa. Il loro rapporto è sbocciato in maniera particolare e l'artista ha svelato come si sono conosciuti

Andrea Rigonat è il marito ed il grande amore della cantante italiana Elisa, artista che sarà protagonista giovedi in prima serata del Concerto di San Siro, in data 11 Settembre 2025. La loro storia è piuttosto particolare ma ricca d’amore ed i due ormai stanno insieme davvero da diverso tempo. E vediamo chi è davvero Andrea Rigonat.

Andrea Rigonat nasce nel 1076 e fin da giovanissimo mostra una grandissima passione per la musica tanto che si diploma al Conservatorio di Firenze a soli 17 anni. Oltre a suonare l’uomo lavora anche come produttore e negli anni ha lanciato diversi protagonisti sulla scena nazionale e non, basti pensare a Marco Carta.

Oltre a lavorare con la moglie ha collaborato anche con personaggi del calibro di Laura Pausini, Giorgia e Francesco Renga e si è occupato della produzione artistica di alcuni concerti di Marco Mengoni. Sui social pubblica foto sia del suo lavoro che specialmente della sua vita privata e in particolare del legame con Elisa e i loro figli.

Andrea Rigonat e il legame con Elisa, chi è l’artista

Andrea Rigonat ed Elisa hanno coltivato negli anni diverse passioni e specialmente il loro legame tra musica e amore, e la loro storia è piuttosto particolare. La nota cantante ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair di qualche tempo fa di un rapporto particolare con Elisa che conobbe Andrea quando era fidanzato con un’altra donna:

“Io e Andrea siamo una coppia dal 2008 ma ci conosciamo dal 1995 quando lui stava con una mia amica e lei ancora oggi è una mia amica. Ero cotta di lui già un anno e mezzo prima che venisse fuori tutta questa situazione”, ha raccontato l’artista durante l’intervista ed i due sui social appaiono più affiatati che mai.

Elisa ed Andrea Rigonat stanno insieme da ormai quasi 20 anni ed hanno due figli, Emma e Sebastian. Sui social raccontano alcune delle loro vicende legate alla loro vita, storie che raccontano un grande amore e di un rapporto piuttosto unito e che lo è rimasto davvero negli anni.