Andrea Rigonat, chi è il marito Elisa/ L’amore per i figli Emma Cecile e Sebastian

Andrea Rigonat è il marito della cantante Elisa, nonché chitarrista e padre dei suoi figli Emma Cecile e Sebastian. Per parecchio tempo ha ricoperto il ruolo di lead guitar nella band che ha seguito Elisa durante i concerti in giro per il bel paese. Inoltre è anche produttore musicale, ha infatti collaborato con artisti molto importanti, come Marco Mengoni e Tiziano Ferro. La storia d’amore con Elisa va avanti dal 2005. Dopo più di dieci anni d’amore la coppia ha compiuto il grande passo a Grado, in Friuli Venezia Giulia, con una cerimonia straordinaria e a “tema musicale”. Al matrimonio c’erano anche i figli Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nato nel 2013. Tra gli invitati tanti artisti di spicco della musica italiana, tra cui Tiziano Ferro, Emma Marrone e Francesco Renga.

Andrea Rigonat ed Elisa, il loro primo incontro ed un “terzo incomodo”

Fin dal primo giorno Andrea Rigonat ed Elisa hanno capito di avere molti interessi in comune. E alcuni di questi li hanno vissuti l’uno al fianco dell’altra. Lui, infatti, è uno dei suoi storici chitarristi. Il primo incontro è avvenuto nel 1996, quando lui era entrato a far parte del gruppo che la seguiva in tour, con il ruolo di lead guitar. In quel periodo però Andrea era impegnato con una delle coriste. Anche se poi è emerso che per Elisa era stato un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo alcuni mesi, infatti, la cantante decise di dichiarargli il suo amore, che evidentemente era più che corrisposto. La longevità della loro storia né è la prova.

