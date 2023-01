Andrea Rigonat, chi è il marito Elisa Toffoli/ Lei: “sono stata cotta un anno e mezzo di lui”

Andrea Rigonat è il marito di Elisa. Tra i due un rapporto non solo affettivo, ma anche lavorativo visto che il chitarrista è al suo fianco anche sul palco! Proprio così, Rigonat è un chitarrista e produttore musicale che in passato ha collaborato con grandissimi artisti del panorama italiano come Tiziano Ferro e Marco Mengoni. Nel 1996 inizia la sua collaborazione con Elisa, ma all’epoca era già felicemente fidanzato con una delle coriste della cantante. Tra i due però scatta il colpo di fulmine che li spinge ad innamorarsi. Nel 2015 la coppia si sposa con una cerimonia di matrimonio rock celebrata a Grado, in Friuli Venezia Giulia. Al matrimonio presenti anche i due figli nati dal loro amore: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nato nel 2013: i bambini hanno accompagnato i genitori all’altare.

Duecento, invece, gli invitati tra cui tantissimi amici e colleghi dell’artista di Monfalcone come: Tiziano Ferro, Francesco Renga, Alessandra Amoroso e Ligabue. Anche la manager Caterina Caselli.

Un grande amore tra Elisa e Andrea Rigonat, compagno di vita e musica. Proprio l’artista di “Eppure sentire” parlando del marito ha raccontato: “l’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro. Sta molto lì, nella mia ammirazione per la sua integrità, il seme di questo sentimento. Stiamo insieme al 2008 ma ci conosciamo dal 1995 perché siamo compagni di band. Lui stava con una corista che era molto mia amica. E lo è ancora”.

Non solo, Elisa dalle pagine di Vanity Fair ha precisato: “sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata. E da allora non ci siamo più lasciati. Non ho paura che il mio amore per lui possa finire un giorno. Magari potrebbe finire il suo per me. L’amore è davvero una cosa misteriosa. Lo canto solo da quando lo vivo. Scrivere la musica e le parole è qualcosa che mi accade, e di cui sono vittima inconsapevole”.

