Andrea Rigonat, il marito di Elisa/ “Cotta di lui per un anno e mezzo”

Si dice spesso che a volte sia il destino a giocare per noi anche qundo le circostanze sembrano essere oggettivamente difficili. Un principio che può valere anche in amore: non a caso spesso si scopre di provare sentimenti importanti per una persona proprio quando si credeva che questo non sarebbe più successo perché sfiduciati da delusioni passate. Una situazione che ha vissuto in prima persona anche la cantante Elisa nel momento in cui ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato suo marito, Andrea Rigonat.

A fare da Cupido tra loro è stato proprio il comune interesse per la musica, esattamente come è accaduto anche per un’altra collega, Laura Pausini. I due si sono infatti conosciuti nel 1996, anno in cui è entrato a far parte della sua band. Da qualche tempo lui è anche il suo produttore musicale e la segue costanntemente nei momenti più importanti della sua carriera (lui c’era anche in occasione del suo primo trionfo a Sanremo datato 2001 con “Luce”).

Elisa e l’amore con Andrea Rigonat: all’inizio non è stato semplice

Non si può però certamente dire che ra Elisa e Andrea ci sia stato un colpo di fulmine. Lui, infatti, all’epoca del loro primo incontro era già fidanzato con una delle sue coriste. La cantante quindi conosceva bene la ragazza, ma non ha fatto niente per intralciare quel legame. Anzi è stato proprio il suo rispetto una delle caratteristiche che ha colpito maggiormente l’artista: “L’animo di Andrea è qualcosa di incredibilmente puro – ha detto lei in un’intervista a ‘Vanity Fair’ –. Sta molto lì, nella mia ammirazione per la sua integrità il seme di questo sentimento. Stiamo insieme dal 2008. Sono stata cotta di lui un anno e mezzo prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata. Da allora non ci siamo più lasciati”.

Ad arricchire il loro rapporto, che continua a essere solidissimo, sono arrivati due figli, Emma Cecile, nata nel 2009 e Sebastian, venuto alla luce nel 2013. "Non ho paura che il mio amore per lui possa finire un giorno. Magari potrebbe finire il suo per me. L'amore è davvero una cosa misteriosa. Lo canto solo da quando lo vivo. Scrivere la musica e le parole è qualcosa che mi accade e di cui sono vittima inconsapevole. Andrea è quello più tosto con i bambini. Ma è buono anche lui, si fa fatica con i bambini moderni".











