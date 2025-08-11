Ecco chi è Andrea Rigonat, il marito della cantante Elisa. Prima di diventare una coppia, lui era impegnato con un'amica di lei. E dopo un anno e mezzo...

Andrea Rigonat ed Elisa, un amore sbocciato a “fuoco lento”: lui era fidanzato con un’amica di lei…

La vita privata e sentimentale di Elisa ruota attorno al marito Andrea Rigonat. Quel che non tutti sanno, probabilmente, è che prima di vivere appieno la sua relazione con il compagno, ne è stata segretamente innamorata per anni. Lo ha raccontato la stessa cantante in una bella intervista rilasciata a Vanity Fair, dove spiega che precedentemente, Andrea, era fidanzato con una sua cara amica. Per questo motivo, forse, Elisa ha tenuto a bada il suo sentimento.

Ma poi le strade di Elisa e Andrea si sono intrecciate, senza intaccare il rapporto con l’amica corista della cantante. “Io e Andrea siamo una coppia dal 2008 ma ci conosciamo dal 1995. Lui all’epoca stava con una mia amica, che è ancora oggi mia amica”, assicura la celebre artista. Quindi la rivelazione più succulenta: “Sono stata cotta di Andrea un anno e mezzo prima che venisse fuori tutto”.

Elisa e l’amore per Andrea Rigonat: “E’ qualcosa di misterioso…”

Dalla splendida storia d’amore tra Elisa e Andrea sono nati due splendidi bambini, che sono Emma e Sebastian. Una relazione solida, coi suoi alti e bassi, ma anche tantissimi momenti indimenticabili vissuti e altrettanti da vivere. “L’amore è davvero una cosa misteriosa. Lo canto solo da quando lo vivo. Scrivere la musica e le parole è qualcosa che mi accade, e di cui sono vittima inconsapevole”, ha spiegato Elisa, parlando di intrecci sentimentali e carriera.

Una carriera che le ha permesso di raggiungere i grandi traguardi artistici che tutti noi conosciamo, ma anche di scoprire aspetti di sé alquanto sorprendenti, come durante la sua felice parentesi ad Amici. Nel talent di Maria De Filippi, Elisa ha capito di saper giocare in squadra e di non essere chiusa come pensava.