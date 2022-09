Andrea Rigonat, marito Elisa/ Lei: “il suo animo è qualcosa di incredibile e puro”

Elisa e Andrea Rigonat: come è nato il loro amore?

Andrea Rigonat è il marito di Elisa, la cantante di Luce. Innamorati dal 2008, la coppia si è sposata nel 2005 a Grado, in Friuli Venezia Giulia e dal loro amore sono nati due splendidi figli: Emma Cecile nata nel 2009 e Sebastian nato nel 2013. Ad unirli sicuramente la musica che ha fatto dal collant al loro incontro, ma anche alla nascita del loro amore. Tutto ha inizio nel 1996 quando Andrea entra nella band della cantautrice per accompagnarla in lungo tour. In quel periodo però il musicista era già impegnato con una delle coriste della cantante, anche se Elisa Toffoli non ha mai fatto mistero di essere rimasta colpita sin dall’inizio.

Proprio la cantante durante un’intervista ha raccontato: “sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata”. Una volta finita la storia tra il musicista e la corista, Andrea ed Elisa hanno cominciato a conoscersi meglio fino ad innamorarsi. “E da allora non ci siamo più lasciati” – ha poi aggiunto la cantante.

Elisa e Andrea Rigonat: il matrimonio e i figli

Un grande amore quello nato tra Elisa e Andrea Rigonat che sono legati da più di dieci anni. Presenza fissa nella vita personale ed artistica della cantautrice friulana, il musicista ha anche chiesto la sua mano. Nel 2015 con una cerimonia intima e privata, Elisa ed Andrea sono diventati marito e moglie a Grado, in Friuli Venezia Giulia. L'anno dopo sono diventati genitori della primogenita figlia Emma Cecile, mentre nel 2013 è nato il secondo figlio Sebastian.

Mai una crisi tra i due nonostante condividono privato e lavoro. Proprio Elisa, intervistata da Vanity Fair, parlando del marito ha detto: “l’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro. Non ho paura che il mio amore per lui possa finire un giorno. Magari potrebbe finire il suo per me. L’amore è davvero una cosa misteriosa”.











