Andrea Rigonat, marito Elisa Toffoli/ Lei: “Avevo paura ma ho scoperto animo incredibile…”

Andrea Rigonat ed Elisa Toffoli: marito e moglie da quasi otto anni

Andrea Rigonat è il marito della celebre cantante Elisa Toffoli, oltre ad essere suo storico chitarrista e produttore. I due sono diventati marito e moglie nel settembre 2015, dopo una celebrazione audace e originale. La cantante, infatti, si presentò in chiesa in sella ad una moto. In una intervista rilasciata non troppo tempo fa al noto magazine Vanity Fair, l’artista ha raccontato che lei ed Andrea avevano atteso a lungo prima di decidere insieme di compiere il grande passo. “Avevo paura di farlo subito, senza conoscere abbastanza profondamente l’altro. L’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro. Sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata. E da allora non ci siamo più lasciati“, le sue parole.

Elisa non teme che le cose possano cambiare un domani tra lei e il suo Andrea, infatti guarda al futuro con grande fiducia. “Non ho paura che il mio amore per lui possa finire un giorno. Magari potrebbe finire il suo per me. L’amore è davvero una cosa misteriosa. Lo canto solo da quando lo vivo. Scrivere la musica e le parole è qualcosa che mi accade, e di cui sono vittima inconsapevole“.

Andrea Rigonat, vita privata e curiosità sul marito di Elisa Toffoli

Grazie alla storia d’amore con Andrea Rigonat, Elisa Toffoli è diventata mamma di due splendidi figli. La primogenita è Emma Cecile nata nel 2009, mentre il secondo figlio si chiama Sebastian, nato il 20 maggio del 2013. Nel percorso artistico e professionale del marito di Elisa, spicca la determinazione con la quale Rigonat ha rincorso la sua passione fin da giovane. Si è diplomoato al Conservatorio di Firenze nel 1993 e ha frequentato l’accademia musicale, proprio dove ha incontrato per la prima volta Elisa. Si unisce alla sua band a metà anni novanta, all’epoca però era fidanzato con una delle sue coriste. Nel 2001, quando Elisa vinse Sanremo con Luce, si mostra felice e orgoglioso al suo fianco. Tra le tante collaborazioni di successo di Andrea, vanno menzionate oltre a quella con sua moglie, le sinergie con Tiziano Ferro, Laura Pausini e Francesco Renga.

