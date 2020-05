Andrea Rinaldi in ospedale/ Il centrocampista del Legnano in gravissime condizioni

Pubblicità

Terribili notizie ci arrivano dal mondo del calcio: Andrea Rinaldi, centrocampista del Legnano (squadra che milita nel campionato di Serie D) si trova il momento ricoverato in Ospedale a Varese, in seguito a un malore e le sue condizioni, paiono davvero gravissime. Come ci riportano alcuni media locali, il giocatore, che compirà 20 anni il prossimo 23 giugno, nella serata di venerdì ha accusato un malore, mentre stava svolgendo un allenamento individuale presso la sua abitazione, a Carate Brianza. Soccorso dai suoi genitori, il giovanissimo centrocampista dei Lilla è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale di Varese dove è emerso che il giovane ha accusato di un grave aneurisma. Al momento non si hanno indicazioni precise delle sue condizioni, ma il quadro generale rimane gravissimo: Rinaldi pare lottare tra la vita e la morte in queste ore.

ANDREA RINALDI IN OSPEDALE: GRAVE IL GIOCATORE DEL LEGNANO

E’ dunque grande ansia nel mondo del calcio per le condizioni, gravissime di Andrea Rinaldi, giovane di grande talento e elemento di spicco dello spogliatoio del Legnano. Nato nel 2000 Rinaldi ha cominciato la sua carriera da calciatore nelle giovanili dell’Atalanta: nel luglio del 2018 aveva poi trascorso 6 mesi con la maglia dell’Imolese in prestito e di fila aveva vestito ancora i colori del Mezzolara. Solo lo scorso agosto è stato ceduto per un prestito stagione al club dei lilla, con cui quest’anno aveva fatto vedere meraviglie: con 25 presenze, 1339 minuti e un gol e un assist Rinaldi aveva ben contribuito ai grandi successi del Legnano in questa stagione (il club allo stop per l’emergenza coronavirus rimaneva al secondo posto nella classifica del girone B della Serie D). Segnaliamo che nelle ultime ore era emersa la notizia, falsa, della sua morte: per ora la condizioni di Rinaldi rimangono gravissime.



