Andrea Riscassi, compagno Francesca Barbieri/ “Mi ha insegnato a vivere e morire”

Francesca Barbieri, travel blogger conosciuta come Fraintesa, è morta a seguito di una malattia che in tre anni se l’è portata via, un tumore al seno che non le ha lasciato scampo. Nell’ultimo periodo di vita Francesca non si è lasciata travolgere dal malanno, ma ha cercato di combattere, trasformando il dolore in energia. «Io sono subito impazzito per lei – racconta il giornalista blogger di Rai Sport, Andrea Riscassi, suo compagno, intervistato dai microfoni del Corriere della Sera – lei era fidanzata e stava per decidere di stabilirsi in Australia, un posto che le piaceva tanto. Non mi ha neanche guardato, nei tre giorni di quel seminario (dice riferendosi al primo incontro, un convegno a Rovereto nell’agosto del 2021 ndr). Ci sono però tante fotografie nelle quali ride. È utile, ma non basta. Da allora l’ho pressata, davvero non riuscivo a pensare ad altro che a lei. Insomma, doveva partire per l’Australia a gennaio, invece i bagagli li ha portati a Milano. E da quel momento abbiamo vissuto insieme, fino alla fine del suo tempo, otto anni dopo. Lei era una ragazza meravigliosa, solare, piena di energia. Adorava viaggiare perché le interessava tutto quello che non conosceva: i luoghi, le persone”.

“Da anni – prosegue – raccontava i posti che aveva incontrato attraverso un blog. Si era costituita una vera comunità di persone che condividevano le sue esplorazioni di mondi sconosciuti. Un giorno di giugno del 2018, in Austria, mentre faceva la doccia, ha sentito un piccolo nodulo sotto il seno. È tornata a Milano e si è fatta visitare. Tre medici diversi le hanno detto che era una cisti benigna. Non era così». A 35 anni, Francesca Barbieri scopre qualcosa che non va, e a settembre del 2018, decide di sottoporsi ad un’operazione per rimuovere quella che sembrava essere una cisti, rivelatasi poi un tumore. Francesca sviene letteralmente, poi piange a dirotto sul taxi, senza che il guidatore le chieda minimamente cos’abbia, per poi essere umiliata anche da un medico oncologo: «Non sei la prima e non sei l’ultima ad avere un tumore al seno».

ANDREA RISCASSI RACCONTA FRANCESCA BARBIERI: “HA COMINCIATO A STUDIARE”

Ma dopo lo sbandamento iniziale, prevedibile, Francesca Barbieri ha reagito a suo modo, lottando: «Francesca ha cominciato studiare tutto quello che riguardava la sua malattia – racconta ancora Andrea – un tumore aggressivo, triplo negativo, insensibile alla chemioterapia. Quando partecipavamo agli incontri con i medici io dovevo prendere appunti che lei poi avrebbe studiato. Molto è cambiato quando è andata al Fatebenefratelli e poi all’Istituto dei Tumori. Ha sentito un rapporto umano vero. Lì hanno curato Francesca, altrove solo il tumore. Quando lei è morta sono andato al Fatebenefratelli per ringraziare le infermiere. E i medici. Nei confronti dei quali lei ha sempre continuato ad avere fiducia, nonostante gli errori dei primi che aveva incontrato. Francesca non ha mai smesso di prendere tutte le medicine, nonostante fosse dura e il suo corpo fosse prosciugato. I capelli che le cadevano, che lei sostituì con una splendida parrucca che la rendeva bella lo stesso. E poi i chili persi e le forze che diminuivano. Francesca nei tre anni della malattia ha sempre cercato di proteggermi. Aveva una chat con le sue amiche alle quali una volta scrisse: “Io continuo a curarmi, ma per me è finita”. Loro si rivolsero a me per sapere se dovessero fare qualcosa. Ma io non sapevo nulla, perché lei non voleva mettermi sulle spalle un carico così forte». E ancora: «Noi uomini siamo incapaci di sopportare il dolore. Non ne parlavamo, della malattia. Volevamo difendere il nostro spazio, quel tempo di vita che sapevamo non essere illimitato, volevamo che la nostra vita non fosse stravolta e continuassero progetti e sogni. Non che facessimo come in “La vita è bella”, ma cercavamo di salvaguardare questa casa, i nostri giorni e minuti contati. L’elefante del tumore c’era, in soggiorno. Lo vedevamo, ma gli giravamo intorno. Francesca ha opposto la vita alla morte, fino all’ultimo. Proprio ad un anno da quel referto, l’otto di ottobre del 2019, ha deciso di partire per un viaggio in solitaria attorno al mondo. Era il suo desiderio, da sempre. Aveva finito chemio e radioterapie e mi disse che o lo faceva allora o chissà… Ha visto una marea di luoghi, ha conosciuto una infinità di persone. Era felicissima. E io con lei. Noi due eravamo così: non soffocanti, ma vicini. Come le foglie degli alberi della poesia di Khalil Gibran. Io ho sempre pensato: “Se l’ami davvero, lasciala libera”. Dopo Los Angeles, dove non si era trovata bene, è andata in Costarica. E lì si è fatta visitare, sentiva che qualcosa non andava. Le hanno detto la verità. Ha aspettato le sette del mattino e mi ha telefonato: “Sei seduto? Ho le metastasi. Arrivo domattina a Milano. Se puoi vienimi a prendere, altrimenti trovo un taxi”. Da lì è cominciato un altro ciclo di cure. La pandemia è trascorsa tra casa e ospedale. Abbiamo preso due gattini e dividevamo spazi e tempi. Se penso a come era stata contenta di vaccinarsi… Lo avvertiva come un privilegio. Potevamo ovviamente muoverci, in una Milano spettrale, ma io non potevo accompagnarla all’interno. Aspettavo ore in macchina, che era diventata come la panchina del protagonista di “Caos Calmo”. Francesca ha deciso di trasformare il dolore in energia. C’è un video, che parla di patatine fritte e pasticciotti, registrato nella sua ultima estate, in cui dice: “La vita di privazioni è una vita brutta, è una vita triste, quindi, perché voi che non ne avete bisogno vi private della felicità? Io vorrei che voi da oggi prendeste la vita a morsi, prendeste boccate di felicità, anche per me, perché io avrei dovuto farlo di più e forse dovreste farlo anche voi”».

ANDREA RISCASSI, COMPAGNO FRANCESCA BARBIERI: “LA SUA FILOSOFIA ERA VIVERE OGNI GIORNO”

Fino all’ultimo Francesca Barbieri ha combattuto con tutte le sue forze, cercando di nascondere il tutto agli occhi del compagno: «La sua filosofia era vivere ogni giorno. Voleva dare quei morsi alla vita, finché poteva. E quando ha visto il mare è stata felice. Ha scritto nel suo blog: “Ho guardato le onde che si avvicinavano e poi fuggivano via, l’orizzonte lontano sempre lì ad aspettarmi e a riempirmi lo sguardo, quell’orizzonte che mi aveva insegnato a farmi bastare le cose minime e a renderle immense, e quando ho abbassato gli occhi sulla sabbia ho trovato la mia ombra..”.

Con l’avvento del 2021, poi, il tutto è precipitato, fino alla morte datata 2 aprile: “Da allora io ho momenti di down terribili – spiega ancora Andrea Riscassi parlando di Francesca Barbieri – ma cerco di reggere. In questa casa siamo rimasti io e l’elefante. Per fortuna ci sono i nostri gattini. Non nascondo la cicatrice, ce l’ho in faccia. Ma cerco di fare ogni giorno quello che lei avrebbe voluto, di immedesimarmi nella sua vita possibile. Di continuare i suoi progetti, in primo luogo quello della prevenzione. Grazie ai denari raccolti da lei e per lei ora una giovane ricercatrice andrà negli Usa per degli studi sul tumore. Anche lei è, anzi sarà, un po’ Francesca. Io, per parte mia, cerco di essere coerente con Francesca, con il suo modo di vivere e anche di morire».



