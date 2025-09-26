Chi è Andrea Riso, fidanzato di Giulia Provvedi: la coppia sta insieme dal 2023 ed è molto riservata

Questa sera prende il via una nuova edizione di Tale e quale show con numerosi volti dello spettacolo e della televisione pronti a mettersi in gioco. Nel cast di concorrenti fortemente voluto da Carlo Conti troviamo anche Giulia Provvedi, che parteciperà al fianco della sorella Silvia; una coppia inossidabile che le vede ormai indivisibili anche in tv, sempre l’una al fianco dell’altra.

Oltre alla carriera televisiva e musicale come cantante, cosa sappiamo in merito alla vita privata di Giulia Provvedi? Da ormai diverso tempo la cantante è felicemente affiancata dal fidanzato Andrea Riso, con il quale fa coppia fissa dal 2023. Entrambi sin dall’inizio sono sempre stati piuttosto riservati circa la loro storia d’amore, eccezion fatta per qualche romantico scatto di coppia condiviso sui social.

Di lui non si hanno moltissime informazioni, essendo lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo e poco avvezzo a finire sotto i riflettori; sappiamo però, in merito alla sua carriera professionale, che è un imprenditore nel mondo del calcio.

Giulia Provvedi fidanzata con Andrea Riso dopo Pierluigi Gollini

Giulia Provvedi e il fidanzato Andrea Riso stanno insieme dal 2023 e sono innamoratissimi; dal primo scatto di coppia postato su Instagram in montagna, sino alla romantica vacanza in Giamaica nell’estate di due anni fa, hanno costruito giorno dopo giorno il loro amore.

La cantante, in particolare, ha ritrovato il sorriso e l’amore dopo la fine della storia d’amore con l’ex fidanzato Pierluigi Gollini, portiere che, ai tempi della loro relazione, giocava nell’Atalanta. I due sono stati fidanzati dal 2017 al 2020, con alcuni segnali di crisi che hanno poi portato alla definitiva rottura.