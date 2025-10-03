Andrea Riso è il fidanzato della showgirl Giulia Provvedi, protagonista a Tale e Quale Show. I due vivono la loro storia nella riservatezza totale.

Andrea Riso è l’attuale compagno di Giulia Provvedi, una delle due sorelle ‘Donatella’. Le due saranno tra le concorrenti della trasmissione Tale e Quale Show, programma in onda venerdi 3 Ottobre 2025. Le due sorelle sono molto legate e c’è grande curiosità per vedere come si comporteranno nella prossima puntata dello show.

Per quel che riguarda Andrea Riso non sappiamo molto della sua vita privata e sappiamo che la coppia sta insieme dal 2022. Nel 2023 Andrea e Giulia Provvedi pubblicarono uno scatto insieme con lui che dava un bacio sulla guancia alla donna e lei che con un grande sorriso stampato in volto usava la semplice didascalia ‘Sono davvero felice’.

I due hanno deciso di vivere la loro storia nella riservatezza e senza mostrarsi al mondo dello spettacolo. Non si conosce molto di Andrea Riso se non che lavora come agente nel mondo del calcio e che tiene a tenere totalmente separata la sua vita lavorativa da quella personale ed anche Giulia sta facendo lo stesso.

Andrea Riso e Giulia Provvedi, un piccolo rebus sul loro amore

E’ confermato quindi che Andrea Riso e Giulia Provvedi fanno coppia fissa dal 2023 ed i due sono davvero molto legati. Allo stesso tempo negli ultimi tempi qualcuno ha parlato di una possibile rottura tra i due ma ciò è dovuto anche al loro poco mostrarsi davanti ai media e ciò comporta quindi questi dubbi.

Sui social Giulia Provvedi si mostra sempre molto legata alla sorella e alla nipote Nicole, giocano spesso e pubblicano quasi quotidianamente le loro avventure ma Giulia tende ad escludere totalmente di parlare della sua vita privata sull’account social delle Donatella, account che vanta oltre 1 milione e mezzo di follower.

I due hanno realizzato comunque gli ultimi anni in vacanza insieme, lo scorso anno in Giamaica e appaiono comunque piuttosto legati. Dopo storie turbolente come quella con l’ex giocatore Pierluigi Gollini Giulia sembra aver finalmente ritrovato la serenità e proprio grazie ad Andrea Riso.