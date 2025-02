Andrea Rizzoli, chi è il primo figlio di Eleonora Giorgi e carriera

Andrea Rizzoli sta affrontando una fase estremamente delicata della sua vita, segnata dalla malattia della mamma Eleonora Giorgi che ormai da diverso tempo è in lotta contro un tumore al pancreas. Il ragazzo ha un rapporto davvero speciale con l’attrice ed è il figlio di Angelo Rizzoli, lo storico editore con il quale la Giorgi convolò a nozze nel 1979. Nato nel 1980 da quella unione, poi interrottasi con il divorzio improvviso nel 1984, Andrea Rizzoli ha deciso di seguire le orme professionali della madre e di avvicinarsi al mondo dello spettacolo, pur lavorando dietro le quinte.

È infatti diventato un autore di programmi tv e produttore: dopo aver debuttato in carriera presso Mediaset, è successivamente diventato produttore esecutivo di Scripted Fiction presso la Rizzoli Audiovisivi; ha inoltre lavorato per Sky Arts, mentre al momento è autore presso la Warner Bros – Discovery dove cura l’ideazione e la realizzazione di vari programmi. Inoltre si è cimentato anche come scrittore, avendo da poco pubblicato il libro Non ci sono buone notizie, un racconto intimo nel quale ripercorre il difficile anno segnato dalla malattia della madre.

Andrea Rizzoli è legatissimo alla sua famiglia e conserva un rapporto speciale anche con il fratello Paolo Ciavarro. I due sono nati da due padri differenti: il primogenito da Angelo Rizzoli, il secondogenito dall’amore di Eleonora Giorgi per l’attore Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di Sapore di mare 2 e successivamente sposato nel 1993, per poi divorziare nel 1996, 5 anni dopo la nascita di Paolo.

I due fratelli sono molto uniti e hanno ulteriormente fortificato questo legame nell’ultimo anno, segnato dalla malattia di mamma Eleonora. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Andrea Rizzoli ha così parlato del fratello Paolo: “Nel libro spiego bene il suo ruolo cruciale in questi mesi dopo la scoperta del tumore di mamma. Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici. E poi suo figlio Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere“.

