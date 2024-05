Andrea Rizzoli, chi è il figlio di Eleonora Giorgi/ “La malattia di mamma? Non so se sarei stato così forte”

Andrea Rizzoli, fresco di matrimonio con Serena Meriggioli, ha goduto della presenza di mamma Eleonora Giorgi, malgrado la malattia

Nonostante il periodo difficile, Eleonora Giorgi ha assistito al matrimonio di suo figlio Andrea Rizzoli, primogenito nato dalla storia d’amore con Angelo Rizzoli, con cui si è separata a metà anni ottanta. La presenza della celebre attrice alle nozze del figlio ha fatto discutere, considerando che la Giorgi è reduce da un’operazione molto delicata a causa del tumore al pancreas. Malgrado la situazione, mamma Eleonora non ha mancato l’appuntamento più importante: “Il mio Andrea si è sposato”, ha annunciato felice e gioiosa nei giorni scorsi.

“Per nostra madre non è stato un periodo facile, ma nonostante soffrisse per la malattia, la consapevolezza di avere un male così grave e per la chemioterapia, è riuscita sempre a renderlo sopportabile. Insieme abbiamo vissuto momenti privati che ci hanno unito ancora di più”, aveva raccontato il figlio di Eleonora Giorgi.

Andrea Rizzoli e l’amore per mamma Eleonora Giorgi: “La malattia di mia madre? Io non so se sarei stato forte come lo è stata lei”

Sempre Andrea Rizzoli, nel corso di una intervista, aveva detto: “Io non so se in quella situazione sarei stato così forte da mostrare sempre un volto felice, mentre lei con noi si è mostrata sempre così, senza avere mai momenti di cedimento; credo ne abbia avuti ma con noi non lo ha mai mostrato”.

“La convalescenza non sarà facile ma è una questione di tempo, il corpo dopo l’intervento che mamma subirà tra pochi giorni, dovrà trovare un suo equilibrio”, aveva spiegato Andrea a proposito di mamma Eleonora Giorgi, che fortunatamente ha potuto assistere regolarmente al suo matrimonio. Per il figlio Andrea, la presenza della madre alle nozze è stata importantissima. Senza di lei, ovviamente, non sarebbe stato lo stesso.

