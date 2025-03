Un vuoto ha stravolto il mondo dello spettacolo lo scorso 3 marzo 2025: ci ha lasciati Eleonora Giorgi, diva della tv e del cinema, attrice meravigliosa capace di interpretare i ruoli più disparati facendo breccia nel cuore degli appassionati e addetti ai lavori. Un dolore che chiaramente unisce gli appassionati ma che tocca in maniera inesorabile il cuore dei suoi affetti, i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, come testimoniato dalla prime parole dei due dopo la tragica notizia. La mamma, Eleonora Giorgi, lottava da diversi mesi contro il calvario della malattia ma al suo fianco ha sempre avuto il supporto costante dei suoi amati figli: “Ha affrontato questo percorso con il sorriso, come sempre per tutta la sua vita”, queste le parole di Andrea Rizzoli a Pomeriggio Cinque; brevi ma emblematiche rispetto al doloroso momento e rappresentative dell’animo della mamma che resterà sempre emblema di brio.

“Si è spenta serenamente tra le nostre braccia”, ha raccontato ancora Andrea Rizzoli – figlio di Eleonora Giorgi – a caldo dopo il triste annuncio della scomparsa della sua amata mamma. Dichiarazioni che trasudano amore e che testimoniano un percorso contro la malattia non solo per l’attrice ma vissuto all’unisono tra tutti i componenti della famiglia. Per lei, in onore della sua vita, ora il monito è quello di continuare le rispettive vite mantenendo vivo il suo ricordo: “Vogliamo ripartire con le sue parole: ‘Ogni giorno è un regalo’…”.

Sulla scia della madre – Eleonora Giorgi – e delle gesta del papà, Andrea Rizzoli si è affermato negli anni nel contesto della produzione cinematografica elevandosi ad oggi tra i volti più rappresentativi e di spicco del settore. Un ruolo che dunque lo lega al mondo dello spettacolo ma senza mai lasciarsi trascinare dall’attenzione mediatica; discrezione e riservatezza sono aspetti costanti nella sua attitudine professionale e quotidiana.

Discorso che vale anche nel merito della vita privata dove è nota la relazione del passato con Alice Bellagamba; insieme giunti al grande passo del matrimonio ma senza riuscire a dare lungo seguito all’amore reciproco. Oggi Andrea Rizzoli – figlio di Eleonora Giorgi – è legato alla moglie Serena Meriggioli; lontana dal mondo dello spettacolo e sposata lo scorso maggio 2024.

