C’è anche Andrea Rizzoli, il figlio dell’indimenticabile attrice Eleonora Giorgi e del produttore ed editore Angelo Rizzoli, tra i protagonisti di oggi a Domenica In. Classe 1980, Andrea è diventato un affermato produttore del piccolo e del grande schermo, ereditando in gran parte la passione del padre e l’intraprendenza di mamma Eleonora. Oggi è vicinissimo più che mai a suo fratello Paolo (che l’attrice ebbe dalla relazione con Massimo Ciavarro, ndr) per sostenersi l’un l’altro e provare a superare insieme la recente perdita di mamma.

Quest’anno è stato inevitabilmente il più duro di sempre per i due fratelli, ma in un certo senso anche il più bello. Questo perché Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro hanno vissuto con un’intensità mai vista la quotidianità con mamma, affiancandola in tutte le cure. “Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici”, aveva raccontato Andrea, esprimendo grande stima e gratitudine per Paolo.

Andrea Rizzoli e il primo matrimonio finito malissimo con l’ex moglie Alice Bellagamba

Oggi nella vita di Andrea Rizzoli c’è la moglie Serena Meriggioli, con la quale prosegue tutto a gonfie vele. Il passato, però, riporta al matrimonio finito malissimo con l’ex Alice Bellagamba, attrice e ballerina. I due si sposarono nel 2014 ma dopo due anni di relazione, arrivò la separazione. “La crisi è iniziata da me, poco dopo una spensierata luna di miele in Sri Lanka. Sentivo di non stare bene”, ha raccontato l’ex moglie di Andrea Rizzoli in una intervista, sottolineando la sua volontà di interrompere immediatamente il rapporto dopo i primi segnali di crisi.

Per Andrea Rizzoli non deve essere stato facile, ma a quanto pare anche Alice ha dovuto fare i conti con sensi di colpa duri da digerire. “Era tutto così difficile, trovavo difficile anche alzarmi dal letto e andare a fare la spesa”, ha raccontato l’ex moglie.