ANDREA RIZZOLI E PAOLO CIAVARRO, FIGLI ELEONORA GIORGI/ Attrice “Nonna? Sono pronta”

Eleonora Giorgi ha due figli, il piccolo Paolo Ciavarro, di 29 anni, avuto da Massimo Ciavarro e noto per la sua partecipazione all’edizione dell’anno scorso del Grande Fratello Vip, e Andrea Rizzoli, il più grande, 40 anni, avuto dal suo precedente marito. In studio ad Oggi è un altro giorno, Serena Bortone chiede all’attrice se è pronta a diventare nonna e lei ha risposto: “Si vorrei essere nonna, Paolo ha 29 anni ma è troppo giovane, Andrea ne ha 40, ha l’età giusta, ha una compagna meravigliosa e invece non si sogna, lei dice che è ancora giovane… ma secondo me arriverà da Paolo. Io mi divertirò con il nipote, io sono una da bambino piccolo, ho pazienza, entro nel loro mondo”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ANDREA RIZZOLI E PAOLO CIAVARRO, FIGLI ELEONORA GIORGI: “NON SIAMO FRATELLASTRI”

Eleonora Giorgi, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha avuto due figli: Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Andrea è nato nel 1980 dal matrimonio dell’attrice con l’editore Angelo Rizzoli, il primogenito ha preso infatti il nome dal nonno. Il matrimonio con Rizzoli è durato pochi anni, in seguito ad alcuni scandali giudiziari che coinvolsero l’editore. Nel 2014 Andrea Rizzoli è diventato noto alle cronache rose per il matrimonio lampo con Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici: “È la donna della mia vita. La mattina è come svegliarmi al fianco di un piccolo sole”, aveva detto il figlio di Eleonora Giorgi il giorno delle nozze. Invece il matrimonio si è concluso poco dopo la luna di miele in Sri Lanka: “Sentivo di non stare bene. Non c’è mai stato un altro, e nemmeno un motivo scatenante, o un litigio. Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto”, ha raccontato Alice Bellagamba a Vanity Fair.

Paolo Ciavarro, nato nel 1991, a differenza del fratello ha deciso di seguire le orme dei genitori, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2013 partecipando a “Pechino Express” insieme al padre. Nel 2016 è entrato a far parte della squadra di Forum e nel 2017 ha condotto il day-time di Amici. Nel 2020 ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello VIP, classificandosi secondo. All’interno della casa ha conosciuto Clizia Incorvaia con cui ha iniziato una relazione. I due figli di Eleonora Giorgi sono molto legati: “Con Andrea ho un ottimo rapporto. Ci siamo un po’ allontanati, cioè ci vediamo molto meno. Non l’ho mai visto come un fratellastro… una parola tra l’altro bruttissima. Non ne parlo molto così come di mio padre”, ha svelato Paolo Ciavarro al GF Vip durante una chiacchierata con Adriana Volpe. Proprio durante la sua permanenza dentro nella casa, Ciavarro ha ricevuto un video messaggio del fratello maggiore Andrea Rizzoli che lo invitava a fumare meno e dare il buon esempio.



