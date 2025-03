Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, i figli di Eleonora Giorgi, si raccontano a Verissimo ai microfoni di Silvia Toffanin. I due fratelli ripercorrono l’ultimo anno terribile della madre, a causa del brutto male che l’ha portato via ad inizio marzo. “Quando ha scoperto di avere un male, ha pensato a cosa potesse fare per gli altri, a quei pochi fortunati che avevano preso il male in tempo. Agli inizi siamo stati scioccati, non era facile veicolare questa malattia. E’ stato straordinario”, racconta emozionato Andrea Rizzoli.

Paolo Ciavarro è travolto dalle emozioni e si commuove rivedendo un filmato di mamma Eleonora. “Mi mancherà tantissimo…”, ammette. “Lei resterà madri per sempre, perché noi continuiamo a citare cosa avrebbe fatto in determinate situazioni. E’ il nostro punto di riferimento. I genitori restano dentro per dna”, continua Andrea.

Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, i figli di Eleonora Giorgi ricordano la madre: “Bellezza e tragedia si sono unite”

“La sua ironia non ci ha mai abbandonati. Faceva battute sopra le righe per farci ridere, anche nei momenti più tragici e difficili”, dicono all’unisono i due figli nel salotto di Verissimo. Quindi il ricordo delle ultime settimane, terribili per mamma a causa della malattia. “Le ultime due settimane mangiava davvero poco. Preparavo ogni giorno le centrifughe, devo ringraziare chi mi ha permesso di starle a fianco e dico grazie a Palombelli e la famiglia di Forum. Siamo sempre stati vicini a nostra madre”, sottolinea Paolo Ciavarro.

Il figlio di Eleonora Giorgi evidenzia anche la presenza silenziosa di suo padre Massimo, che con grande discrezione è sempre stato presente. Anche nel momento della tragedia: “Noi fratelli le tenevamo le mani e se ne è andata in quel momento. Bellezza e tragedia si sono unite”.