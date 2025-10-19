Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi: classe 1980, è nato dal primo matrimonio dell'attrice con l'imprenditore Angelo Rizzoli

Eleonora Giorgi ha messo al mondo, nel corso della sua vita, due figli: Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Figli di due papà diversi, Andrea e Paolo sono i gioielli più puri, i capolavori più grandi della vita dell’attrice, in grado di sostenerla fino al suo ultimo giorno su questa terra. Andrea Rizzoli, primo figlio di Eleonora Giorgi, è nato nel 1980 dall’amore tra la mamma e Angelo Rizzoli, imprenditore nonché editore, appartenente alla famiglia editoriale che ha fatto la storia dell’Italia. Quattro anni dopo la nascita di Andrea, Eleonora e Angelo si sono separati: Andrea è continuato a crescere con la mamma e dieci anni più tardi nella sua vita è arrivato un fratellino, Paolo.

Sonia Bruganelli a Verissimo: "Mia madre mi voleva perfetta"/ "Sono stata condizionata da lei"

Laureato alla Luiss di Roma, Andrea Rizzoli è meno avvezzo al mondo dello spettacolo rispetto al fratello Paolo. Il figlio di Eleonora Giorgi ha raccontato che proprio da bambino non amava che la mamma lo lasciasse per andare sul set, mal sopportando il suo lavoro. Con il tempo ovviamente le cose sono cambiate e Andrea, nonostante la sua riservatezza, ha compreso il lavoro della mamma, imparando ad accettarlo. Come dicevamo, il primo figlio di Eleonora Giorgi non è un volto pubblico in tv, lavorando dietro le quinte: fa infatti il produttore cinematografico, settore nel quale lavorava anche il suo papà.

Chi è Giulio Golia: dal mondo della comicità al giornalismo d'inchiesta/ Da quasi 30 anni a Le Iene

Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi: “Anno più bello della nostra vita”

Nonostante la riservatezza della quale abbiamo parlato, Andrea Rizzoli ha spesso accompagnato la mamma nei salotti televisivi negli ultimi mesi della sua vita, dimostrandosi attento e amorevole, così come il fratello Paolo. Qualche settimana prima della sua morte, Andrea a Verissimo ha dichiarato: “È stato l’anno più bello della nostra vita, perché abbiamo vissuto tutto alla massima velocità, condensando il bene in quanto di bello ci potesse essere, tralasciando il male. Questo percorso, per quanto per lei fosse doloroso, per noi è stato meraviglioso”.