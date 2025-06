Sono passati forse troppo velocemente questi 3 mesi senza Eleonora Giorgi; l’attrice, dopo aver lottato per diverse settimane contro un terribile tumore al pancreas, si è lasciata andare alla malattia ma senza perdere la peculiarità del suo sorriso e lasciando a tutti un ricordo meraviglioso. Il suo modo di vivere il calvario è stato encomiabile, scandito dalla condivisione costante con il suo pubblico; una sorta di ringraziamento doveroso verso coloro che sono stati i veri artefici del suo successo. Non esiste icona senza pubblico e lei, il valore della riconoscenza, lo ha elevato in maniera magistrale quando ormai sapeva di aver troppo poco da vivere. “Non sprecate il vostro tempo”, è il monito che ha spesso citato nel corso dei mesi alle prese con la malattia e ripreso anche da coloro che l’hanno affiancata in questo doloroso percorso. Lo dimostra una recente intervista di suo figlio, Andrea Rizzoli, nel salotto di Domenica In.

Andrea Rizzoli ha ricostruito con Mara Venier tutte le peculiarità di sua mamma, Eleonora Giorgi; non poteva che dipingerla come donna straordinaria, non solo sul set ma soprattutto nella vita. Nel merito degli insegnamenti, in riferimento al suo modo di vivere il calvario della malattia cercando di regalare unicamente sorrisi e apprezzando ogni singolo dono che la vita aveva ancora in serbo per lei. Il figlio dell’attrice ha racchiuso tutto in uno splendido libro; manifesto di bellezza ma anche di racconto autentico che non esclude anche i momenti difficili, tortuosi, e le incomprensioni.

Andrea Rizzoli a Domenica In: “Tutti facciamo errori, ma non spetta a noi figli giudicare…”

“Quando ti succede qualcosa di così terribile cerchi la condivisione, il sistema con il quale da sempre noi esseri umani cerchiamo di condividere le cose belle e brutte che ci succedono”, parlava così Andrea Rizzoli – figlio di Eleonora Giorgi – nel salotto di Mara Venier come riproposto oggi da ‘Il meglio di…’. Parole che mettono in evidenza ulteriormente il valore della condivisione, soprattutto quando si tratta del calvario della malattia; un modo per lenire la sofferenza di chi vive il medesimo malessere e al contempo monito costante in termini di prevenzione.

Spicca il tema della libertà, una connotazione che ha forse reso ancor più peculiare la vita di Eleonora Giorgi al netto di gioie e dolori, errori e soddisfazioni; lo sottolineava anche suo figlio Andrea Rizzoli sempre nell’intervista rilasciata di recente a Domenica In. “La libertà che aveva era il suo limite e allo stesso tempo un suo pregio; ha fatto anche degli errori, tutti noi ne facciamo, ma non sta a noi figli giudicare. Mia mamma era una donna libera ma mi viene da pensare che questa libertà talvolta ha un prezzo…”.