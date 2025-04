Ad un mese dalla sua scomparsa, il nome di Eleonora Giorgi continua a destare la commozione di chi in questi mesi l’ha seguita con affetto lungo il calvario della malattia che tristemente l’ha portata via dai suoi affetti più cari. Resta tutto di lei, le gesta professionali e la grandezza di donna messa in evidenza proprio nel periodo più duro della sua esistenza. Oggi, a Domenica In, il figlio Andrea Rizzoli presenta il libro ‘Non ci sono buone notizie’; un vero e proprio diario che descrive il calvario della madre – Eleonora Giorgi – osservato con gli occhi dell’amore che solo un figlio può conoscere.

“E’ passato un mese, quindi la parte più dura e immediata è superata; ora si avverte l’assenza quotidiana. C’era un rapporto continuo, diverso da quello con Paolo, ma costante. Per me era una sponda, su tutto; dai problemi lavorativi, ai racconti in generale…”. Inizia così Andrea Rizzoli, sottolineando poi la bellezza del loro rapporto scandito non solo dall’amore ma soprattutto da uno scambio continuo: “C’era un confronto meraviglioso che non può non mancare. Ora siamo in quella fase dove l’abitudine all’assenza non c’è, ci tocca navigare a vista e fare tesoro dei suoi insegnamenti”.

Andrea Rizzoli a Domenica In: “Non sei mai preparato all’idea di perdere una madre…”

Toccante il racconto a proposito di Gabriele, figlio di Andrea Rizzoli, che in tenera età si è ritrovato a dover salutare per l’ultima volta la sua amata nonna, Eleonora Giorgi. “La cerca sempre, le manca tantissimo, però ha accettato l’idea che ora la nonna è diventata un angelo” – ha spiegato il produttore – “Adesso quando arrivano i giocattoli, dei dinosauri, che lei gli regalava sempre, lui guarda il cielo e dice: ‘Grazie nonna Ele!’…”. Il figlio di Eleonora Giorgi è poi tornato ai primi momenti, a quando alcune avvisaglie portarono alla necessità di approfondire il quadro clinico fino alla diagnosi di tumore al pancreas: “All’inizio, con una notizia così terribile sei impreparato; nessuno di noi sa come gestire la notizia di dover perdere la propria madre nell’arco di un anno, un anno e mezzo. Tutto è partito da quel colpo di tosse; lei fumava, quindi noi eravamo abituati, però l’acuto di quel particolare colpo di tosse ci insospettì”.

Andrea Rizzoli, sempre a Domenica In, ha raccontato di una bugia a fin di bene per la madre, Eleonora Giorgi, dopo la prima operazione. Per un mese e mezzo la compianta attrice non ha saputo del prosieguo della malattia; quasi a regalarle qualche giorno di spensieratezza prima di riprendere consapevolezza del calvario della malattia. Alla verità la reazione non fu positiva ma poi, come spiegato da Andrea Rizzoli, ha ringraziato per quei giorni entrambi i suoi figli: “Dover mentire anche se a fin di bene non ti fa sentire bene con te stesso”. Non sono mancate parole di grande affetto per Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi: “C’è sempre stato, ha un cuore d’oro nonostante il suo carattere che lo porta ad essere chiuso. Ha un animo sensibile, è sempre stato presente dal punto di vista dell’affetto per mia madre; quando ha saputo della malattia si è messo completamente a disposizione”.