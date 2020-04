Andrea Rizzoli, fratello Paolo Ciavarro/ “Felice per la storia con Clizia Incorvaia”

Pesce d’aprile per Paolo Ciavarro che sperava di ricevere la sorpresa da parte della sua fidanzata Clizia Incorvaia. In video, in un video messaggio davvero inaspettato, arriva invece suo fratello Andrea Rizzoli, figlio che Eleonora Giorgi ha avuto con Angelo Rizzoli, dunque prima della relazione con Massimo Ciavarro. Paolo, pur deluso dal non vedere la sua Clizia, è però felicissimo di ritrovare suo fratello che non vede da tempo. “Ciao Paolo, non ti spaventare di vedermi, a casa stanno tutti bene! – esordisce Andrea – È solo che mi mancavi e volevo mandarti questo video messaggio. Sei riuscito a mostrare a tutti la persona che sei, i sentimenti che hai e tutti i tuoi valori.”

Andrea Rizzoli, sorpresa al fratello Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip: “Felice per te e Clizia Incorvaia”

Andrea Rizzoli commenta anche la relazione nata tra suo fratello Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, e lo stuzzica un po’. “E poi era un po’ che non ti vedevo così innamorato a struggerti e non ti nascondo che mi ha fatto un po’ ridere. Devi avere il romanticismo di mamma nel sangue.” Poi continua: “È dispiaciuto anche a me di non aver potuto fare il compleanno con te ma avremo modo di recuperare. – tuttavia gli fa un appunto – Se ti devo però dire solo una cosa che migliorerei è di stare un po’ attento al fumo, non esagerare!” Paolo si dice molto sorpreso dal suo messaggio: “Ma come avete fatto? Lui non lo fa neanche per nostra madre!” dichiara il gieffino.



