Andrea Romano, marito di Sara Manfuso, fuori dal Parlamento/ La stoccata di Sonia Bruganelli: “Speriamo…”

Il marito di Sara Manfuso, Andrea Romano, fuori dal parlamento dopo le elezioni politiche del 2022

Proprio in questi minuti nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato l’annuncio riguardante l’esito delle Elezioni politiche. C’è chi dal risultato è però rimasta più toccata di altri: Sara Manfuso. Questo perché l’opinionista è spostata con Andrea Romano, appartenente al Partito Democratico, penalizzato dalle ultime elezioni. L’uomo, infatti, non è stato rieletto e la cosa ha suscitato anche i commenti di Sonia Bruganelli.

“Andrea Romano del Pd non è stato rieletto, la moglie Sara Manfuso è al #gfvip. Le sarà comunicato?” ha scritto il giornalista Giuseppe Candela su Twitter, scatenando il pungente commento della Bruganelli: “Speriamo non la facciano uscire anche a lei”. “Oppure fanno entrare lui!”, ha replicato Candela, “Stavo per scriverlo”, ha allora chiuso l’opinionista del GF Vip.

Sara Manfuso e Andrea Romano: dal matrimonio al dramma del figlio

Andrea Romano e Sara Manfuso si sono sposati nel 202, in pieno periodo pandemia, in totale segreto. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, proprio la Manfuso, lo scorso anno, dichiarò: “Io e Andrea di certo non avevamo qualcosa da nascondere, la nostra relazione è ben nota da tempo, ma era dicembre, il Paese era in lockdown. Abbiamo ritenuto che fosse più rispettoso non dirlo“.

Come fa sapere Biccy, all’inizio del 2021 Andrea Romano e Sara Manfuso hanno subito un grave lutto: la morte del figlio di lui del politico (avuto da precedente matrimonio). Il ragazzo, 24enne, è morto a causa di un arresto cardiaco causato da una grave disabilità.

