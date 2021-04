Andrea Romano “non riesco a seppellire mio figlio morto”/ “Raggi e Ama, vergognatevi”

Una denuncia e una disperazione: il tweet a sorpresa stamattina del deputato Pd Andrea Romano ha reso noto un gravissimo lutto familiare che lo ha colpito 2 mesi fa e assieme una denuncia all’autorità comunale di Roma per la mancata sepoltura. «Virginia Raggi, oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande».

Un dolore enorme che è rimasto segreto fino ad oggi, tenuto riservato dalla famiglia fino all’esplosione di rabbia, tristezza e indignazione oggi a più di due mesi da quella scomparsa: per Romano e la compagna Sara Manfuso però il fortissimo ritardo di Ama (l’azienda municipalizzata che si occupa di rifiuti, cimiteri e decoro urbano) li ha decisi ad uscire allo scoperto e annunciare quanto di triste li ha colpiti solo due mesi fa.

ROMA, LO SCANDALO AMA SULLE TUMULAZIONI

Come riporta il Corriere della Sera, Romano ai suoi collaboratori e amici più stretti ha poi confidato come il piccolo Dario purtroppo soffriva di una grave malattia fin dall’infanzia e se ne è andato quantomeno «serenamente due mesi fa». L’ultimo desiderio della famiglia era quella di salutare Dario con un funerale ristretto e una semplice sepoltura, pratica per il momento impedita dal caos tumulazioni che ha colpito Roma e la sua municipalizzata. «Il feretro con nostro figlio sta da due mesi in un deposito al cimitero di Prima Porta, accatastato tra decine di bare — racconta Romano al CorSera —. Ero assai restio, vista la mia carica politica, a rendere pubblica la vicenda. Ma poi ho deciso di denunciare questo dramma, perché è lo stesso che stanno vivendo centinaia di romani».

Ci ha provato per 2 mesi a risolvere la vicenda in modalità “formali” e normali, ma l’assurdità della tempistica ha convinto il deputato dem a scagliarsi contro la gestione della sindaca Virginia Raggi (in un momento tra l’altro molto delicato a livello politico per la mancanza di accordi tra Pd e M5s sul candidato unico alle Comunali in autunno): «Quale mancanza più grave possono avere un sindaco e un’amministrazione locale? Non riescono nemmeno a permettere alle famiglie di seppellire i propri cari — denuncia Romano —. Le cose stanno esattamente così. Non si tratta di chiedere un favore o un privilegio. Questo è uno strazio. Non voglio strumentalizzare questa vicenda a fini politici, ma la sindaca di Roma Virginia Raggi deve chiedere scusa per tutto questo, sarebbe già un inizio». Da tempo a Roma anche le imprese funebri protestano per non riuscire a porre le sepolture in tempi rapidi, visto il caos che regna interno ad Ama: la famiglia Romano ha già una tomba dove seppellire il ragazzo:, ma non è sufficiente conclude il deputato Pd, «perché Ama, la società municipalizzata che si occupa anche dei cimiteri, non riesce ad organizzare nemmeno la tumulazione. E l’emergenza Covid è una giustificazione che viene solo sfruttata per giustificarsi».

.@virginiaraggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande — Andrea Romano (@AndreaRomano9) April 22, 2021





