Andrea Romano (PD) “no al condizionatore”/ “È di destra, meglio le pale ventilatrici”

Andrea Romano ha detto la sua sul tema della possibilità recentemente avanzata dal Governo di introdurre una nuova norma che consentirebbe di ridurre i consumi di gas limitando l’utilizzo dei condizionatori e dei caloriferi, in modo tale che l’Italia possa essere indipendente dalla distribuzione dell’elettricità proveniente dalla Russia.

“Sono un gran sostenitore delle pale ventilatrici, è uno strumento di pace, consuma meno del condizionatore. Diciamo che la pala è di sinistra, come il ventaglio, mentre il condizionatore è di destra, è quasi un attentato alla pace”, queste le dichiarazioni ironiche rilasciate dal deputato del Partito Democratico nel corso della trasmissione Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1. Il riferimento è ovviamente alla domanda posta un paio di settimane fa dal Premier Mario Draghi alla popolazione: “Preferiamo la pace o i condizionatori accesi tutta l’estate?”, aveva chiesto scatenando un enorme caos mediatico.

Andrea Romano (PD) dice “no al condizionatore”: la polemica con Mario Draghi

Il prezzo da pagare per la pace in Ucraina ha una evidente valuta in approvvigionamento energetico, dato le difficoltà che l’Italia adesso ha per la sostituzione del gas russo. Andrea Romano, deputato del Partito Democratico, da parte sua, però, dice “no al condizionatore”, sia come spinta per la fine del conflitto sia come presa di posizione politica.

L’esponente del centro-sinistra, prima dell’intervento ironico a Un giorno da pecora, aveva già espresso il suo parere in merito alla questione. “Dobbiamo emanciparci tutti dal ricatto di Vladimir Putin, comprare gas dalla Russia significa finanziare l’aggressione della Russia all’Ucraina”, aveva detto a La7. Il suo condizionatore, dunque, rimarrà quest’estate spento: “Meglio le pale ventilatrici per la pace”, ha ribadito Andrea Romano nelle scorse ore. Il suo giudizio sugli strumenti che gli italiani sono pronti ad utilizzare di più nei mesi a venire è perentorio.

