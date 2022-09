Andrea Romano:”Sara Manfuso? Orgoglioso di lei”/ Confessa:”Vorrei entrare al Grande Fratello VIP”

Andrea Romano: “Sara Manfuso? Molto orgoglioso di lei”

Andrea Romano è reduce dalla sconfitta alle elezioni politiche 2022, nel corso delle quali non è stato rieletto come parlamentare. Il politico ha parlato a “Un giorno da Pecora” della moglie, Sara Manfuso, attualmente concorrente del Grande Fratello VIP: “Sono molto orgoglioso della scelta che ha fatto, ho sempre ammirato la sua autonomia e la sua indipendenza. L’ho sempre sostenuta in questa scelta, il suo lavoro è televisivo e questa per lei è un’occasione importante”.

L’ex parlamentare, che non è stato rieletto visto il 33,81% ottenuto (è stato scavalcato a Livorno da Chiara Tenerini) ha parlato della permanenza nel reality della sua compagna Sara Manfuso. Il Grande Fratello, a detta del politico, “è un programma molto popolare, ultimamente l’ho seguito poco per via della mia campagna elettorale, ma d’ora in poi lo guarderò più spesso. Sara sa che la sostengo anche se non ci possiamo sentire”.

Andrea Romano: “Entrerei al Grande F Vip per Sara”

Sara Manfuso, comunque, ancora non sa della mancata rielezione in Parlamento di Andrea Romano: ”Non credo lo abbia saputo ma io ero convinto di non passare, le avevo detto che la mia elezione sarebbe stata complicata”. Parlando poi del GF Vip e di possibili flirt con altri concorrenti, Andrea non ha dubbi e si fida ciecamente di Sara: ”Ma no, ci mancherebbe, siamo marito e moglie”.

Quando gli chiedono se andrebbe all’interno della Casa a trovare la Manfuso, lui risponde: “C’è la possibilità, prevista dal gioco, di poter entrare ma solo per salutare il familiare che è lì. E a me piacerebbe molto farlo, vorrei almeno vederla da vicino”. Nessun incontro, al momento, è già in programma: “No, ma io sarei disponibile, vorrei vederla ma ovviamente senza partecipare al gioco”. Sara ha una figlia, Lucrezia, avuta da una precedente relazione.

