Andrea Romiti, compagno Lucilla Agosti/ “Lui è la mia roccia e in questi anni..”

Andrea Romiti timido, poco incline al gossip e ai social ma sicuramente interessato alla sua amata Lucilla Agosti tanto da formare con lei una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. I due hanno deciso di non sposarsi per ideologia e quindi per rispetto a tutti coloro che continuano a non avere la possibilità di farlo soprattutto quindi le coppie dello stesso sesso. Lei attrice e conduttrice di successo, adesso alle prese con il suo nuovo libro, non si è mai tirata indietro nemmeno nella vita privata visto che i due sembra stiano insieme da molti anni, alcuni dicono già 15 altri ancora di più, e insieme hanno dato vita a tre figli Cleo (10 anni), Diego (2013) e Alma (2017). Insieme si occupano della gestione della famiglia ma senza rinunciare alle loro rispettive carriere.

Andrea Romiti, compagno Lucilla Agosti, chi è e cosa fa nella vita?

Il suo compagno Andrea Romiti è pronto ad andare avanti con lei senza frenarsi visto che la stessa attrice ha ammesso che non ama mettere veto sui figli e che non disdegna una famiglia numerosa. Lui, dal canto suo, non ama molto farsi riprendere dalla telecamere e non ama nemmeno molto i social. Ma cosa fa nella vita? Sembra che il suo settore sia la finanza e qualche volta lo abbiamo visto in tv pronto a lasciarsi intervistare. All’epoca, incinta del terzo figlio, Lucilla Agosti ha spiegato: “Cleo e Diego hanno illuminato la nostra vita. E ora io e Andrea vogliamo un terzo figlio Ho sempre sognato una famiglia numerosa: i bambini portano gioia. E il matrimonio? No. Non ci interessa”. Oggi a Verissimo cosa racconterà della sua movimentata vita privata?

