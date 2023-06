Andrea Roncato al Grande Fratello Vip?/ “I reality non mi interessano, ora si va per fare i teatrini”

Andrea Roncato tra i concorrenti del Grande Fratello Vip?

A settembre, dopo la lunghissima edizione vinta da Nikita Pelizon, tornerà ufficialmente in onda il Grande Fratello Vip. Sarà, tuttavia, un’edizione diversa perché, come è stato annunciato dalle pagine social del GF Vip, i casting sono stati aperti anche a chi non ha mai fatto televisione e, soprattutto, non è conosciuto al grande pubblico. Sarà, dunque, un’edizione mista in cui nomi forti del mondo dello spettacolo si mescoleranno con sconosciuti con cui conviveranno sotto l’occhio attento delle telecamere.

Gigi e Andrea "mai litigato"/ "Smesso di fare film prima che pubblico si stancasse"

Per il momento non sono stati ancora resi noti i nomi dei vip che potrebbero partecipare non ci sono ancora, ma ogni anno, al reality viene accostato anche il nome di Andrea Roncato. Tuttavia, ad escludere la partecipazione al reality è lo stesso Roncato che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, ha svelato i motivi per cui non intende partecipare ai reality.

Gigi e Andrea perché si sono lasciati?/ "Era finito un percorso, non ne potevamo più"

Andrea Roncato: ecco perché dice no ai reality

“I reality? non mi interessano. All’inizio si andava nei reality inconsapevoli di ciò che sarebbe accaduto, ora vanno per fare i teatrini veri o falsi che siano davanti alle telecamere. Inoltre, chiamiamo vip personaggi che non ho mai visto! In certi reality, poi, mandano persone conosciute solo perché hanno fatto altri reality.”, comincia così l’opinione di Andrea Roncato sui reality show svelata nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Mio.

“Ma se prendiamo un concorrente a caso possiamo dirgli: ok, abbiamo visto che sei sensibile perché hai sofferto quando è morta tua nonna, che sei triste poiché hai litigato con tuo cugino, ma cosa sai fare? Questo è il problema: questo tipo di televisione insegna che basta farsi vedere per raggiungere il successo, ma quello deve essere il punto di partenza non il punto di arrivo. Infatti, tre settimane dopo la fine del programma, nessuno li ricorda più“, ha concluso.

Andrea Roncato, ex marito Stefania Orlando e il tradimento subito/ "Se ne andò per Paolo Macedonio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA