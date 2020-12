Andrea Roncato contro Stefania Orlando: “Tutte stupidaggini”/ “Il GF Vip costruito..”

Andrea Roncato torna a parlare di Stefania Orlando e lo fa in una breve ed incisiva intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo in cui commenta alcune dichiarazioni che sarebbero state dette nella casa. Stefania Orlando è indubbiamente una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 2020. L’ultima settimana, per lei, non è stata affatto facile. La Orlando, infatti, ha discusso con Maria Teresa Ruta e ha vissuto una piccola crisi dopo essere stata nominata da Tommaso Zorzi. Nella casa, Stefania ha parlato tanto anche della sua vita privata e, al settimanale Nuovo, Andrea Roncato ha svelato di non aver gradito alcune dichiarazioni. “Sono tutte stupidaggini…”, ha detto riferendosi ad una presunta gelosia della sua attuale moglie, Nicole Moscariello.

ANDREA RONCATO: “MAI AL GRANDE FRATELLO VIP”

Nelle scorse settimane, secondo alcuni rumors, Andrea Roncato sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per fare una sorpresa all’ex moglie Stefania Orlando. Roncato, però, sottolinea come tale ipotesi non sia mai stata presa in considerazione non essendo mai stato contattato dalla produzione del reality. “Ho letto che sarei andato a trovare la mia ex al GF Vip: ma non me l’hanno nemmeno chiesto…”, ha chiarito. Il Grande Fratello Vip 2020, tra ingressi ed eliminazioni varie, continua ad incollare il pubblico davanti ai teleschermi. In una delle future edizioni del reality, potrebbe esserci anche Roncato tra i concorrenti? “Mai…Queste trasmissioni sono tutte costruite…Lo spettacolo per me è un’altra cosa…”, conclude l’attore che, difficilmente, varcherà la porta rossa sia per diventare un inquilino del bunker di Cinecittà sia per un eventuale confronto con la ex moglie.



