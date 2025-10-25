Andrea Roncato e la fine del matrimonio con Stefania Orlando: "Colpa della cocaina". Oggi è sposato con Nicole Moscariello

Nel corso della sua vita ricca di eventi e conoscenze, l’attore romagnolo Andrea Roncato, celebre componente del duo comico Gigi e Andrea (con Gigi Sammarchi), ha fatto i conti con numerosi avvenimenti sul fronte sentimentale. Oggi Andrea Roncato è legato sentimentalmente a Nicole Moscariello, sua attuale compagna di vita, ma in passato fece scalpore il suo flirt con la compianta attrice a luci rosse Moana Pozzi. Qualche anno più tardi l’attore ha sposato Stefania Orlando, i due sono stati legati due anni. Andrea Roncato e Nicole Moscariello si sono sposati ufficialmente nel 2017, mettendo nero su bianco il loro amore anche dal punto di vista legale, in una vecchia intervista la Moscariello ha raccontato i dubbi iniziali intorno alla figura dell’attore, da sempre noto nell’ambiente per essere un grande amante delle donne, ma alla fine l’insistenza di Roncato ha pagato, tanto lavoro ai fianchi che si è rivelato utile:

“Ho ceduto dopo 7 mesi di insistenza. Mi spaventava la sua fama da playboy, poi ho capito che invece era una persona con le idee chiare” le parole della moglie dell’attore. A destare scalpore è stata anche la differenza di età tra i due, Roncato è un classe 1947, mentre la sua Nicole è venuta al mondo nel 1968. Ma riguardo alla distanza di età, la Moscariello si è dimostrata chiara: “Non è mai stata un problema”.

Andrea Roncato e la fine del matrimonio con Stefania Orlando

L’artista in passato è stato sposato con la celebre conduttrice e showgirl Stefania Orlando, che negli ultimi anni si è ritrovata a fare i conti con una grande ondata di popolarità dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip nel 2021. In passato Andrea Roncato ha raccontato come il matrimonio sia precipitato a causa di alcune sue abitudini errate:

“Quello del nostro matrimonio è stato uno dei periodi più brutti della mia vita. E non posso che dare la colpa a me stesso. Invece di stare a casa e fare il marito, passavo le notti fuori. Stavo in discoteca e tornavo a casa la mattina” le parole dell’attore che ha poi confessato di aver fatto uso di cocaina.

