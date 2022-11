Andrea Roncato, droga ed eccessi/ “Ho iniziato con la cocaina nel periodo della tv”

Andrea Roncato e la dipendenza dalla droga

Andrea Roncato sarà ospite, insieme a Gigi Sammarchi, di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 24 novembre, di Oggi è un altro giorno. Andrea Roncato, all’apice del suo successo, ha iniziato a fare uso di cocaina: “Ho iniziato nel periodo della televisione, in quegli ambienti era normale, non potevi tirarti indietro. O meglio: non ero in grado di estraniarmi, dovevo sentirmi alla pari. Con l’effetto di un fasullo senso di onnipotenza, poi magari mi trovavo a letto con due o più donne e non ero in grado di farci nulla”, ha raccontato l’attore a Il Fatto Quotidiano. L’uso di droga era quotidiano ed è stato uno dei principali motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con la moglie Stefania Orlando, sposata nel 1997 e durato solo due anni.

Andrea Roncato e gli eccessi del successo

Andrea Roncato ha anche parlato degli eccessi di quegli anni: “Avevo la Mercedes e la Porsche ma solo per rimorchiare… Sono stato uno dei primi con il telefono in macchina, comprato subito. Non avevo limiti, alcuna concezione pratica, navigavo a vista, soddisfavo solo la mia pancia, non guardavo neanche il cartellino con il prezzo”. In una recente intervista su La stampa, a Gigi Sammarchi è stato chiesto se fosse a conoscenza della dipendenza del suo amico e partner: “Io ad Andrea riguardo alla coca non ho mai detto nulla, né lui me ne ha mai parlato. Sapevo che avrebbe negato, perché lui mi ha sempre un po’ sentito come il fratello buono, che non fa gli eccessi, mentre lui era un po’ più estremo. Ecco perché siamo sempre andati d’accordo”.

