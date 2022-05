Andrea Roncato e Andy Luotto/ “Ci conosciamo da 35 anni”

“Se ci conoscevamo già? Frequentavamo lo stesso mercato, io, lui e Cicciolina”: così Andrea Roncato e Andy Luotto ospiti a Oggi è un altro giorno. I due attori si sono raccontati a tutto tondo nel salotto di Serena Bortone per presentare il film “Vecchie canaglie”, regia di Chiara Sani da oggi nelle sale italiane. Una commedia che vede tra i protagonisti anche Lino Banfi.

Nato a New York, Andy Luotto ha parlato della sua vita avventuruosa e ha voluto ricordare un aneddoto sui suoi nonni in America: “Mio nonno era tra i pochi ad avere una radio italiana ed è diventato un punto di riferimento per gli emigrati italiana. Mia nonna era una donna straordinaria, da farci un film”. Subito dopo, Andrea Roncato ha parlato dei tanti personaggi interpretati: “La gente si ricorda sempre Loris Batacchi, ma ho fatto anche altro in carriera. Sono orgoglioso di piacere ai ragazzi e fa parte del mestiere, ma ho fatto anche altre cose”.

ANDREA RONCATO E ANDY LUOTTO A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Andy Luotto ha poi parlato del periodo trascorso in riformatorio e della sua adolescenza movimentata: “Sono stato in riformatorio in America per aver dato fuoco ad una cabina telefonica per prendere gli spiccioli. Ma ne ho combinate delle altre, solo che qui siamo in un posto di gente per bene (ride, ndr). Ero molto fissato con il fuoco, davo fuoco alle cose. Poi lanciavo le uova contro le persone, fu mia madre a chiamare la polizia”. I due si conoscono da 35 anni e c’è grande complicità, come testimoniato nel salotto di Serena Bortone. Andrea Roncato ha ripercorso l’esperienza con Gigi, un successo grazie a Sandra Mondaini: “Abbiamo lavorato tre anni con lei e Bibi Ballandi. Vide un nostro spettacolo e abbiamo fatto tre anni insieme in giro per le piazze”.

