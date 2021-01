Andrea Roncato/ “È disperato” attaccato dagli hater per le accuse a Stefania Orlando

Nella puntata di “Live – Non è la D’Urso” di ieri sera, domenica 24 gennaio 2021, si è parlato lungo dell’attuale rapporto tra Andrea Roncato e l’ex moglie Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip. L’attore e la conduttrice sono stati sposati per due anni. In un’intervista rilasciata settimana scorsa a Barbara D’Urso, che poi è stata mostrata alla Orlando durante la puntata del GF Vip, Roncato ha dichiarato che sarebbe stata Stefania a lasciarlo per un altro uomo. Inoltre, ha aggiunto che la Orlando avrebbe accusato l’attuale moglie, Nicole Moscariello, di essere gelosa del loro rapporto e per questi i due si sarebbero allontanati. Stefania Orlando è rimasta molto ferita dalle parole dell’ex marito, tanto da minacciare di lasciare la casa del GF Vip. Nello studio di Barbara d’Urso oltre a Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, c’era anche Eleonora Giorgi.

Andrea Roncato: “Non è abituato ai social. È disperato, si è pentito”

Eleonora Giorgi ha rivelato di aver sentito telefonicamente Andrea Roncato, molto provato dagli attacchi degli hater: “Io l’ho chiamato poco fa. Andrea non è la persona che abitualmente conosciamo. È veramente sconvolto, io credo che le conseguenze di tutti questi confusi, diversi messaggi, siano una valanga di hater e non credo che Andrea sia abituato ai social. È proprio flippato, è disperato, si è pentito”. Secondo la Giorgi, Roncato avrebbe ammesso di aver sbagliato dopo aver visto la reazione di Stefania Orlando alle sue parole. Simone Gianlorenzi ha cercato di smorzare i toni, sostenendo che basterebbe incontrarsi di persona per risolvere la questione: “Quando finisce una storia, le colpe stanno sempre nel mezzo. È sempre giusto sentire entrambe le campane. Quello che non mi piace di questa situazione è che queste campane si stiano ascoltando pubblicamente e a distanza, quando probabilmente basterebbe andare a cena una sera, noi quattro insieme”.



